大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府合作推出「屏東觀光圈輔導計畫」，其中「大師開屏系列講堂」邀請觀光業界不同領域講師開講，包括旅行社、旅遊平台等，希望帶給屏東觀光業者不同的視野，提升屏東觀光品質與實力，進軍國際。

鵬管處15日邀請雄獅旅遊總經理黃信川，16日將邀請客路KLOOK資深業務開發總監李雅寧開講，由業界兩大旅遊品牌，分享他們的經歷與看法。黃信川以近年推出熱門的台鐵觀光列車「鳴日號」為例，分享深度旅遊及體驗旅遊。

他認為，觀光產業可放大到生活的全方位，包括飲食、建築、農漁業、美學、歷史、人文、音樂、交通等，都可成為有經濟價值的主題旅遊。因疫情影響海外旅遊，各旅行社大受影響，雄獅以鐵道觀光引領旅遊新風潮，並導入五星級的火車服務，讓旅客備感尊榮，靠鳴日號帶回人潮。

現在是人手一機的時代，線上旅行社（OTA）也成為潮流，李雅寧將以旅遊預訂平台KLOOK集結多年的大數據，分享觀光產業消費者的行為特性及趨勢，並針對屏東觀光圈輔導計畫，在數位轉型下鎖定目標市場，提升遊客服務廣度，因應顧客多樣化的需求進行數位轉型。

除了講師開講外，亦開設「議題行銷」及「觀光實務教學」等議題的通識課程，讓觀光業者進修，希望能發掘更多屏東的觀光新亮點，提升整體觀光實力，帶動更多國內外遊客到屏東觀光。

(中時 )