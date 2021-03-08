南投縣埔里鎮南盛街今（8日）早上發生殺人命案。一名57歲黃姓男子不滿越南籍阮姓女友提出分手，雙方談判破局，上午前往女方經營的越南商店內，持尖刀朝對方狂刺5刀；阮女胸腹身中3刀臟器外露當場死亡，黃男則是行兇完當場喝農藥輕生，走出店外仍不願離開現場，被趕到的員警上銬後緊急送醫急救。詳細事發情形，仍有待警方調查釐清。

黃姓男子送醫急救。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

案發在埔里鎮南盛街與九江街口的越南商店，黃男日前因為分手問題，今早9點45分到店內欲索討給對方的物品，雙方一言不合下發生爭執；據鄰居所稱，當時聽到該女友在店內慘叫一聲，接著黃男即滿身是血走出來，黃男當時主動打電話報警，警方到場時發現他已喝下農藥，急忙上銬後送醫急救。

阮女當時在現在胸、腹部遭刺3刀、臟器外露，到院前一度失去生命跡象，送醫急救仍告不治，而黃男目前仍送醫急救中。

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