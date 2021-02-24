美國ESPN指出，伍茲昨天還跟NBA退役球星韋德（Dwyane Wade）一起打高爾夫，本來今天要開車去同一個球場見NFL聖徒隊四分衛布里斯（Drew Brees）、電光隊四分衛賀伯特（Justin Herbert），但不幸發生車禍，體育圈推特都是擔心也希望他早日康復。

現年45歲的伍茲上周末在加州一間私人高爾夫俱樂部瑞維耶拉鄉村俱樂部主辦邀請賽，雖然他沒有打這場賽事，而是在另一座球場拍攝Discovery的影片。

美國高爾夫名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）台北時間今天凌晨在洛杉磯發生嚴重車禍，雙腿傷勢嚴重幸無生命危險，許多運動選手獲悉後，透過推特祝福他和家人能度過這次難關。

和伍茲是高球場上多年競爭對手的左手名將米寇森（Phil Mickelson）表示：「我們都挺你，老虎。大家都很擔心你跟你的家人正經歷困難，希望並祈禱你早日康復。」

湯瑪斯（Justin Thomas）則說：「這消息讓我難過到反胃，很擔心他的孩子們，我想他們現在肯定很難受。」

美國職棒大聯盟退役球星「A-Rod」羅瑞格茲（Alex Rodriguez）寫道：「為我的兄弟『老虎』伍茲祈禱，焦急地等待更多資訊中，也為他的家人祈禱。」

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）表示：「祝福伍茲和他家人，也希望這位最偉大高球員早日康復。」

(中時 )