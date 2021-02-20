台電台中發電廠林姓包商，不滿遭電廠女員工開出工安罰單，多次到女員工住處潑油漆、撒冥紙，台中地院依毀損罪判處林男3月徒刑，民事應賠償新台幣51萬餘元，可上訴。

判決書指出，45歲林姓男子為台電公司台中發電廠承包廠商，不滿遭電廠程姓女員工開出工安查核罰單罰款，於民國106年4月起至108年6月間，多次前往程女住處外潑灑油漆及撒冥紙，造成住家圍牆、鐵捲門等多處污損。

程女雖以高壓水刀修復亦難以回復原狀，且因林男潑灑油漆及撒冥紙行為，使被害人受到鄰居及路人指指點點，用異樣眼光評論，程女於108年6月間提告。

檢方依據證據將林男依毀損罪起訴，台中地院一審判處林男有期徒刑3個月，可易科罰金。

民事部分，程女向林男求償100萬元，法官認為，林男賠償潑漆回復原狀為必要費用，應屬有據，另外，冥紙在一般社會觀念，於日常祭祀作用以外，另有暗示或隱喻將有不利作為，有濃厚威脅、恫嚇意味，判處林男應賠償51萬1000元，可上訴。（編輯：謝雅竹）1100220

(中央社)