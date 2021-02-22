北市文山區景華街20日傳出10多人潑漆、灑冥紙等滋擾事件，警方初判是幫派糾紛，立即安排警力站崗，22日凌晨4點，闞姓嫌犯等4人分別騎乘2輛機車，1組丟擲鞭炮、冥紙，另1組丟鞭炮，隨即被在場的員警逮捕，嫌犯均供稱債務糾紛，警方訊後依恐嚇、毀損罪送辦，並追查幕後嫌犯到案。
警方表示，20日晚間11點多，10多人分騎乘多輛機車道景華街一間開發公司挑釁，由於公司員工已經下班，辨公室內沒人，眾人分別持棍棒敲打鐵門，並丟擲鞭炮，附近鄰居誤以為是槍響，隨即報案，警方在現場並沒發現彈孔，但眾人行為已影響社區民眾安全，立即展開偵辦。
22日警方凌晨4點，發現看19歲嫌犯闞嫌等4人騎乘機車再次到場丟鞭炮，警方隨即展開追捕，循線將人逮捕到案，眾人均稱是債務糾紛，上門要錢，警方懷疑該處也是幫派的據點，現已根據嫌犯上傳網路的影片展開調查，追查真正犯案動機。警方強調，對於歹徒猖狂復仇及挑釁公權力之行為，絕不寬待。
(中時 )
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