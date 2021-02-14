辛丑年高低慎可憐，空之，因為這回台股若自1月21日高16238點拉回到13291點，投資人絕不能低估，權王不跌都難，1月15筆者文章有預言台積電麻煩了，逢高要賣因為要跌回514元，就是要殺散戶，耐心點中線買點還未到。相反的，此時股王要絕地逢生了，大立光如預期的跌至2770元該買了該上訴大反彈了，生技和半導體是翹翹板，費城半導體是震央，台股的罩門正是半導體。

2021散戶之亂未完篇，2月19日美國期權結算，震盪在過年封關期間，散戶之亂全球皆然，散戶狂熱是股市的最大風險，去年12月台股散戶占比67%，散戶占美股交易成長了2倍，散戶透過社群集結上演大軋空，已經出現連鎖效應，因為避險資金開始大賣台股，從台積電提款，台積電散戶卻大增為台股第2、超車鴻海，僅次於中鋼，台股怎能不崩潰？為何呢？

因為避險基金必將大賣多頭部位來彌補空頭虧損，金融市場年初失衡，提供一次中級修正，台股則針對8523點漲到16238點共7715點的總修正，若修正0.382則需修正下跌2947點至13291點，若修正0.5倍則需修正3858點至12380點，若修正0.618倍則須修正4768點至11470點，這一次真的是不能低估，因為很久沒有出現像樣的修正了，全球股市若於此出現「中期」修正，投資人絕對不能低估。

又接著是美國1.9兆美元刺激方案蓄勢待發，散戶之亂當然還有潛在銀彈，這次縱使美國財長葉倫出手，恐怕也難善了，避險資金大賣多頭部位彌補空頭虧損，是否導致整個股票市場崩潰進而出現中級波浪級數的修正？筆者就線論線解盤，答案是肯定的。何況，美元和股市形成逆相關，也提供證明，悄悄地自89.2點站上91點了。

佈空抱空過年贏面大嗎？美國期權結算於2月19日多、空輸贏，股市提前反映，所以台股 2 月 17 日開紅盤之前，美股可能因震央在費城半導體指數，衝擊台股開紅盤日啟動補跌跌勢，拿香跟拜？!

這一波中級修正會出現骨牌效應嗎？當然會，因為殺散戶，那電動車特斯拉本益比1500倍真的不跌都難，想想臉書、蘋果、谷歌的本益比不過30倍，高一點的網飛Netflix、亞馬遜本益比也才90倍，縱使特斯拉上一季營收 93 億美元年增 46%，但毛利率24.1%創一年來最低，空之有道理，因為電動車降價只讓營收成長，卻使得毛利率下降而這就是股價崩跌的保證，何況特斯拉本業沒賺錢，靠業外收益，簡直挑明電動車真的不賺錢，那就糟糕了。

原來特斯拉股價是泡沫？!那台灣電動車概念股真的炒過頭，這下子泡泡吹大了—空之，春秋大夢該擠泡泡了，電動車概念股一堆大漲一倍以上的，但真正來自電動車的營收呢？鴻海沒有電動車最重要的電池拼圖，還是電動車嗎？蘋果找的人是韓股起亞汽車，鴻海漲過頭了該空之？炒作，怎麼上去就怎麼下來，下山速度比上山輕鬆賺，老手都知道，做空賺得快，加入空軍俱樂部！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)