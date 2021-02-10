「東區羅姊」羅霈穎去年8月在家中驟逝，享年59歲，好友于美人當時跳出替羅霈穎一手操辦後事，直到圓滿完成，才坦言思念正要開始。最近年節將近，于美人分享兩人之間的小故事，透露羅霈穎往年過年都會送她好吃的龍眼發糕，羅霈穎當時沒透露店名，只放話：「我每一年都會送你！」今年羅霈穎不在了，于美人正思念當時的好味道時，沒想到意外收到發糕包裹，讓她又驚又喜。

羅霈穎去年過世，當時後事由大哥羅青哲、摯友于美人等人全力操辦，乾妹妹Makiyo負責化妝，Makiyo當時受訪表示，「世界上少了一個這麼棒的人，真的沒辦法接受，她是很親的姊姊。」令她心中滿是遺憾，並透露羅霈穎生前因知道Makiyo媽媽過世，過年都會邀她和閨密到飯店吃年夜飯，讓Makiyo感覺相當窩心。

于美人去年全力操辦羅霈穎後事。（圖／中時資料照片）

而于美人8年前陷入離婚風波，羅霈穎總在她身邊打氣，也陪于美人面對媒體，甚至因此與許聖梅槓上，被許爆料羅放話要找人「斷她手腳」。失去至親好友，于美人去年心中的傷痛與不捨可想而知，她先是在臉書寫下：「逝水年華，若這一世的緣分，還能流淌到下一世的話，我會想試著去找找你。」又難過說能為她做的事只到告別式那天，「思念才正要開始」。

于美人發文。（圖／翻攝自于美人臉書）

今凌晨，于美人發文分享2020年失去了一個好友，在此之前連續5年，羅霈穎過年時都會送她法式龍眼發糕，羅霈穎說是一個她的弟弟在基隆開店做的，「你不用記，我每一年都會送你！」所以于美人真的沒記，今年她又想起記憶中的滋味，「當天晚上下班回家，打開一個包裹，我實在太驚喜了，就是這個發糕，味道完全對。but，誰送的？」

于美人說，幸好包裹裡有名片，她循線找到了老闆Jimmy，對方說：「我想替姐姐謝謝你，為她的後事這麼出力。她生前有説美人姐喜歡吃，所以我就寄一個給你，等於也寄一個思念給她！」讓于美人相當感概，說：「那一刻我突然好想她，然後一口接一口，把發糕和思念一起嚥下去」，網友回：「她留給妳滿滿的幸福，沒有因為她不在幸福就不見，妳也要努力延續幸福創造幸福」、「知恩惜福，有情有義。祝福于美人。」、「人跟人之間的真情既是如此，即使相隔天與地，那份情還是永存的，感動」。

(中時新聞網)