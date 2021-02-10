女星「雞排妹」鄭家純遭性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，也有多名女星勇敢跳出來分享自身經驗，盼社會大眾更加重視性騷擾應對這方面；人氣網美唐明翎最近自曝大學時期悲慘經驗，搭捷運遭西裝男下體頂撞，當下嚇得不敢反抗，更提到沒做反應深怕沒人搭理自己，但如今回想起來，氣得直呼「不該姑息」。

網美唐明翎從事模特兒行業超過10年，清純娃娃臉加上傲人上圍，讓她受到許多廠商喜愛，還代言過電玩遊戲，多年下來累積不少人氣；近期她看到雞排妹遭性騷擾事件有感而發，今（10）日在臉書分享大學時期遇到鹹豬手的經驗，到現在都難以忘記那噁心可怕的感覺。

唐明翎提到當時她還就讀大學，有一次尖峰時間搭捷運，車廂裡人潮眾多十分擁擠，有一名穿著西裝的年輕上班族站在她身邊，她突然感覺到對方疑似用下體頂撞她；在她偷瞄之後，確認對方真的在對她做出無禮舉動，但她腦海卻很猶豫，後來什麼都沒做，到站後她就趕快下車離開現場。

其實唐明翎很想制止對方的行為，但她想到萬一做了反應後，對方說自己只是不小心的話，她該怎麼處理接下來的情形，或是她大喊後車廂也沒人幫忙，那她還能怎麼辦，種種原因讓她不敢制止西裝男的惡行。

不過，在看見雞排妹勇敢說出自己被性騷擾一事後，唐明翎也提起勇氣，表明如果還有下次，她一定會大聲制止，「先生請你不要用下體頂我」，因為不管哪個身體部位，都不該碰到其他乘客；她後來回想起學生時期的那個西裝男，氣得直呼「他都是故意，真的不該姑息」。

(中時新聞網)