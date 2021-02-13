一位旅居日本的大陸正妹網紅「臭蛋女蛋姐」，近日以2小時1000元人民幣（約4341元台幣）的代價在日本找了一位出租男友，意外引發熱議。原本預期要來個心動約會的她，一見面就被對方真面目嚇到，約會過程更是尷尬不已，讓她撐不過半小時就決定另找藉口落跑，直呼：「太嚇人了！」

正妹網紅臭蛋女蛋姐，近日在影片中宣稱要幹大事，而她所要幹的大事就是以2小時4341元的代價在網上預約出租男友，更刺激的是，她在見面之前都不會知道對方長相：「還是開福袋的那種，我都不知道他長啥樣。」

雖然臭蛋女蛋姐原本就有「對方長相不是她的菜」的心理準備，不過她真的見到對方還是被嚇了一跳，因為與她預期的顏值實在有一段落差，氣質還特別油膩。而兩人的約會過程更是尷尬不已，只見出租男友不停傻笑，也不會主動找話題，讓臭蛋女蛋姐撐不到半小時，就選擇找藉口結束這場超糟糕約會。

大陸網紅在日本花錢找出租男友，一見本尊超傻眼。(取自臭蛋你蛋姐快手)

約會過程相當尷尬。(取自臭蛋你蛋姐微博)

在回去的路上，臭蛋女蛋姐更忍不住吶喊：「我的媽呀，我終於逃出來啦！太嚇人了，沒給我油死，真是挺不了2個小時，這半個小時我就出來了。」直言這1000元人民幣真是花了個糟心。

正妹網紅強撐了半小時，還是選擇找藉口結束這次約會。(取自臭蛋你蛋姐微博)

臭蛋女蛋姐這部影片一上傳，也火速引發大陸網友熱議不斷，紛紛直呼她這錢花得實在虧大了，「這是路人以下下下下下吧救命」、「驚了，這也太普通了」、「哈哈哈哈原地跑路的水準，男人怎麼這種水準也好意思出來賣臉賺錢啊」、「女生更像是租來的漂亮女友吧」。

(中時新聞網)