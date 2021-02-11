今天是家家團圓的除夕夜，香港性感女神邱淑貞與她被封為最美星二代的21歲大女兒沈月也來送禮物慰勞大批粉絲了。沈月今(11日)在社群網站PO出由老媽親自掌鏡拍攝的照片，甜祝大家春節快樂，恭喜發財。

完美繼承母親邱淑貞美貌的沈月，雖然無意進演藝圈發展，但出眾的外貌讓她吸粉無數，IG不開放留言功能，仍吸引超過17萬粉絲追隨。作風低調的她，今日更罕見在網上PO出多張由邱淑貞親自拍攝的照片，祝福大家春節快樂。

沈月在媽媽邱淑貞的鏡頭下，美貌與好身材全洩。(取自沈月IG)

只見在媽媽鏡頭下的沈月，穿上一身緊身旗袍，擺出各種不同撩人姿勢，一下子撫媚橫臥在復古沙發上，一下又側身端坐，讓她深藏不露的超兇身材全洩，果然照片一曝光就引發大批網友討論，激讚她真的長得太好看了，「好像媽媽呀」、「身材好好」、「有點媽媽的風韻了」、「秒殺一堆星二代」、「媽媽的基因太爭氣」。

其實沈月不僅擁有高顏質，還會說中、韓、日、英等多種語言，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的她，因為疫情影響，目前留在香港遠距上課中。沈月還透露了理想型，「順眼，在我眼中是帥哥，也希望他忠誠只愛我一個，好像我爸爸媽媽那麼愛我，還要有才華。」她還補充，無論是哪種才華，在自己領域有擅長的事，她都會很欣賞。

(中時新聞網)