能找到一個好房東真的很難得！一名正妹日前分享她的超完美房東阿姨，不僅租房子哪裡壞掉都會馬上修還會道歉，房租遲繳也不會催，重點是房東阿姨還想幫她介紹住豪宅的帥哥有錢人，讓網友超羨慕，大喊「阿姨我不想努力了」，想跟這位房東租房子。

這名正妹13日在臉書「爆廢公社二館」表示，房東阿姨知道她生活過得很辛苦，不久前傳訊息給她，想介紹她跟住豪宅的有錢帥哥認識一下，認為這樣可以幫原PO牛轉乾坤。房東阿姨還坦言她也是苦過來的，嫁一個不負責任的老公，背債又單親，租給原PO的房子也還在繳貸款，每月1.3萬元，因此希望原PO可以嫁一位富老公過好日子。

然而，原PO卻婉拒了房東阿姨的好意，也感謝房東把她當女兒看待，但她認為嫁一個她不愛的有錢人，擁有財富卻不快樂，不是她想要的生活，而房東阿姨也尊重並祝福原PO，道歉「因為阿姨以前太窮，窮怕了才會這麼想，是我太庸俗了」。

對此，網友看到有這麼好的房東阿姨，紛紛留言：「這阿姨講話好窩心」、「阿姨還有房子租嗎…」、「阿姨我不想努力了」、「可以幫我跟阿姨說說看嗎」、「有缺乾兒子嗎？」，有人表示，「跟有錢人交往未必好，找到適合自己的才是最重要的」，但也有網友看出房東的暗示，「阿姨的重點是房租要按時繳，阿姨有房貸要繳，阿姨很苦，不敢直接說。」

房東想介紹有錢帥哥給房客幫她脫單。(翻攝自 爆廢公社二館FB)

(中時新聞網)