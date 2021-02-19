外型亮眼的烏克蘭正妹Lina透露，當年被媽媽逼來台灣的心路歷程。（圖／翻攝自IG @lenniiez）

有些人稱台灣是鬼島，但對來自烏克蘭頓涅茨克的正妹Lina來說，可能是座寶島。她日前在影片中透露，不知何時起家鄉變得危險，路上都是坦克車和士兵，因此媽媽逼著她把握離開的機會，指出也許你現在會恨我，但未來你會感謝我，因為這個機會可以改變你的未來。

一名烏克蘭正妹Lina接受「不要鬧工作室」訪談，不知道從何時開始，家門外的街道上佈滿坦克車與士兵，能否安然活到明天都成未知數。而爸爸在她7歲那年離開家庭，因此媽媽為扶養她與妹妹，而同時兼差做2份工作、背負著沉重的壓力。

Lina透露，媽媽總是告訴她們「如果你們有機會離開烏克蘭，那就去吧！」原來媽媽年輕時的夢想也是去旅行與看看世界，但因為有了孩子而無法圓夢。後來透過朋友的介紹，她獲得可在亞洲工作的機會，但她卻因為不想獨自一人搬到別的國家而卻步。

Lina表示，媽媽知道後上網查了很多資料，認為台灣很安全又對外國人很友善，因此便逼著她搬過去，並向她說：「Lina，妳現在也許會恨我逼妳去，但以後妳會感謝我。」搬離家人後她很常哭，但她的媽媽告訴她要珍惜這個機會，因為「這可以改變你的人生」、「媽媽沒有辦法改變在家鄉發生的事情，但妳卻可以改變你的未來」。

實際來到台灣Lina發現，這裡如同媽媽所說的很安全，起初她真的無法相信自己竟能無所畏懼地在街上散步、睡覺也不用害怕聽見槍響。但前陣子聽說媽媽去借錢，讓她非常擔心，加上妹妹也還在念書，因此她都會將薪水寄回去，盼能分擔家計。

Lina回想起這段過去，忍不住哽咽落淚，她透露「我的媽媽真的是很好的女人，我想要盡我所能為她做些事情，也希望她能為我感到驕傲。我真的想為我的家人做任何事情，因為我真的很愛我的家人。」

《烏克蘭媽媽為何要逼女兒來台灣》不哭不哭 Ukrainian Mom's Belief。（翻攝自YT不要鬧工作室）

(中時新聞網)