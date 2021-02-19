一名男網友送「8萬包包」給女友當生日禮物，結果對方看到後竟不敢背出門。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

你敢背這款八萬包出門嗎？一名男網友分享，女友生日到了，豪氣送出八萬包，結果女友看了卻不敢背，讓他好傻眼。原來這款八萬包還真的如字面上所說，方正的包印著八萬兩字，儼然是放大版麻將，引發網友熱議，這太好笑了！收到的當下心情大起大落。

一名男網友昨晚在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，偷偷買了一個「八萬」的包包，用愛馬仕的提袋裝著，想送給女友當生日禮物，結果女友打開一看，竟然完全不敢背出門 ，讓他傻眼直呼，「女生不是都很愛包包嗎？」

一名男網友送「8萬包包」給女友當生日禮物，結果對方看到後竟不敢背出門。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從照片中可見，這個「八萬」的包包還真的就如字面上所言，方正的包包上印著大大的「八萬」字樣，就像是顆放大版的麻將，難怪原PO的女友不敢背出門，不過其實男網友要給的真正禮物是電子產品，就藏在這款恥度爆表的包包裡面，最後他也開玩笑說，裝禮物的提袋比包包還貴。

驚人反轉引起網友討論，「看到袋子想結婚，打開袋子想單身」、「這個八萬好可愛」、「要是我收到，我會瘋狂大笑耶！這有戳中我的笑點」、「收到整個大起大落XD」、「天堂掉入地獄」、「笑死，這太狂了」、「回頭率很高的袋子」、「開箱的心情高潮迭起」。也有眼尖網友指出，其實包包裡面的禮物才是重點。

(中時新聞網)