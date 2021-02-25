一名80多歲的老人，在家中跌倒，大腿疼痛不已，送到急診室，診斷為髖關節骨折。由於老翁年紀大，身體抵抗力弱，若採用強效止痛藥，可能導致呼吸變慢，萬芳醫院急診醫師與麻醉科醫師配合之下，進行大腿神經阻斷術加上牽引術，減輕了老翁的疼痛，接著再由骨科醫師安排手術治療，老翁現已康復出院。

萬芳醫院副院長、資深麻醉科專家戴裕庭表示，萬芳醫院首創國內跨團隊醫護人員合作，提供病人全人照護，收到良好成效。戴裕庭指出，以這位髖關節骨折病人為例，除了術前經由超音波導引施行神經阻斷術，開刀後為了減輕病人疼痛，可採用多模式止痛方式，包括神經阻斷術、 12小時以上長效止痛針與病人自控式止痛等各種方法，減輕病人疼痛不適，盡快恢復健康。

戴裕庭強調，過去對於開刀後病人多使用病人自控式止痛，是以嗎啡類為主的止痛劑，可能造成病人頭暈、噁心、嘔吐、腸胃不適及排尿困難，導致病人不想吃東西及身上尿管與鼻胃管無法盡快拔除、不能下床、不易迅速恢復健康出院。如今採用多模式止痛術，可以依據病人需要，安排適當的止痛療法，對於病人是一大福音。

萬芳醫院表示，該院已經組成良好的醫護團隊，包括急診、麻醉與骨科的專家，不論是上肢還是下肢骨折，都能提供最佳醫療照護，緩解病人疼痛，早日康復出院。另也提供病人全人照護，由跨團隊專業醫護同仁為病人服務，如復健科醫師安排病人復健治療，營養師提供病人營養諮詢，藥劑師協助用藥指引，護理師進行居家長照服務，可說是一條龍式全人照護，讓病人由入院、治療、康復出院回家，都能獲得最好的醫療照護，享有健康的人生。

(中時 )