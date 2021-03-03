中國大陸自3月1日起單方面停止進口台灣鳳梨，我駐汶萊代表處積極聯繫台灣國際農業開發股份有限公司洪忠修董事長及汶萊多家水果進口商及百貨超商業者，促成加購台灣金鑽鳳梨5個貨櫃，總重量約37公噸，並盼於未來建立常態性採購模式。

為積極落實「新南向政策」，並為台灣優質蔬果及農產品拓展海外市場，分享台灣農業發展紅利，駐汶萊代表處於前年11月下旬即安排專營汶萊皇室及高端消費族群的S＆W水果進口商訪台，拜會時任農業委員會國際處處長洪忠修、中華民國對外貿易發展協會及多家蔬果供應商洽談常態採購來汶販售的可行性。

駐汶萊代表處表示，S＆W自去年1月起即開始自台採購各近20種蔬果，全年進口約28公噸，其中以鳳梨、西瓜、柳丁、鳳梨釋迦、椪柑及芋頭為大宗，深受汶萊皇室家族、僑界華社及馬來主流社會的歡迎與好評，成為詢問度極高的蔬果來源，有助在汶建立台灣優質蔬果的品牌。尤其本年農曆春節前夕，汶萊多家水果進口商及華人百貨超市自台中市進口大量椪柑，成為汶萊華人及馬來主流社會爭相採購。

駐汶萊代表處指出，汶萊為以馬來人為主體的伊斯蘭教國家，雖僅46萬人口，惟具有相當消費力，仍值戮力耕耘開發。為期在汶萊建立台灣蔬果及農產品穩定恆常的採購模式及銷售平台，駐汶萊代表處將在既有基礎上，持續並擴大與汶萊蔬果進口商及百貨超市業者的聯繫與溝通，並協助行銷推廣，以為台灣蔬果擴大在汶市場與知名度。

(中時 )