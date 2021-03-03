嘉義市警方昨天在高雄破獲擄人勒贖案件，主嫌李男中彈不治，並逮捕4名嫌疑人、1人在逃；警方今天表示，李男因販毒遭二審重判，為籌措逃亡費用起意鎖定嘉義富商擄人勒贖。

嘉義市警察局長黃建榮今天在市警局召開破案記者會，嘉義市長黃敏惠到場頒發破案獎金獎勵；警政署長陳家欽中午到市警局為專案小組加油打氣。

黃建榮表示，被害人嘉義富商柯姓男子1月24日駕保時捷跑車前往嘉義市中興路某按摩會館消費，當天凌晨準備離開時，遭3名歹徒持槍以黑布套頭、束帶綁手控制，並強押上保時捷，帶至嘉義縣朴子市國民黨縣黨部附近停車場，歹徒還強行奪取被害人身上現金新台幣20多萬元及價值70萬名錶等財物。

主嫌李男要求被害人尋找友人迅速籌款交付3000萬元贖金後，被害人才獲釋；被害人獲釋後，因害怕一直在家中躲藏，等到2月16日才報案。

專案小組調閱過濾、分析3000多個路口監視器鏡頭，最後確認鎖定以李男為首等6名嫌疑人涉案，並於昨天兵分多路前往高雄緝捕嫌犯歸案。

黃建榮說，專案小組成員昨天發現主嫌李男駕車欲停放在高雄市鼓山區明誠四路路旁，警方見機不可失上前圍捕，李嫌見狀駕車衝撞欲逃離未果，隨即持槍欲向圍捕警方射擊，警方見狀也立即舉槍反擊，警方未有人受傷，李嫌因警方反擊中彈，經送醫急救後仍宣告不治。

警方昨天逮捕參與犯案的4人到案，另有1名盧女尚在逃，共起獲涉案制式槍枝2枝、空氣槍2枝、作案車輛3部及現金1700餘萬贓款等大量證物。

嘉義市第一分局偵查隊長邱國揚表示，李嫌與被害人透過彼此熟識的長輩而認識，但並不熟識，李嫌也從中了解被害人財力雄厚，因李嫌涉及2次販毒案件，已分別被高雄高分院判處8年6個月、15年4個月徒刑，他準備逃亡不入監，因此想大幹一票，作為逃亡費用。

邱國揚指出，嫌疑人去年9月就盯上被害人，因被察覺，因此，誤傳有另一犯罪集團也要擄人；除了主嫌李男外，嫌疑人另有一對母女吳婦、盧女，以及負責押人的陳姓男子，還有負責藏匿贓款的凌姓男子、負責協助追蹤被害人行蹤的張姓男子，目前盧女在逃。

全案依擄人勒贖、強盜等罪嫌偵辦，凌男等4名嫌疑人，目前由專案小組偵訊中。（編輯：陳仁華）1100303

(中央社)