鳳梨出口大陸受阻事件仍未解決，為響應中央「吃鳳梨、挺農民」，台電及台灣石油工會3日在台南市新營民治市政中心簽署鳳梨訂購單，在產季期間共計將採購超過8萬公斤的鳳梨，市長黃偉哲也頒發感謝狀，感謝工會加入採購鳳梨行列，以行動力挺農民。

大陸暫停台灣鳳梨進口，台灣農民恐面臨生計問題，近日從中央到民間都動起來，發起全民吃鳳梨運動，希望能消化原本的外銷訂單，今天的鳳梨訂購簽署記者會，由台灣石油代表莊爵安、台電工會理事長丁作一等人出席參與。

台電工會理事長丁作一表示，台南是鳳梨的生產重鎮，工會責無旁貸決定相挺，而且南市所生產的鳳梨非常優質，無論是金鑽或是關廟鳳梨都非常好，希望這次的困境能順利突破，在大家共同支持下能順利銷售，讓大家吃得滿意又健康。

台南市長黃偉哲表示，台灣鳳梨從屏東、高雄、台南一路收成，今天非常謝謝兩大工會的支持訂購，台南農產運銷公司已經跟高雄、屏東、嘉義等產地取得聯繫，接下來會由南往北出貨，依次行銷消化這筆訂單，屏東、高雄、台南、嘉義的農民都能受惠。

黃偉哲也說，台南還有很多鳳梨的加工品，例如鳳梨果醋，這是對身體有益，像是台鹽公司也有用鳳梨製作洗手乳，對身體、環境友善，用來送禮也很方便，呼籲民眾以最實質且直接的方式，幫助農民解決問題。

(中時 )