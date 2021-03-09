冰花鳳梨炫風來了，屏東13家餐廳名店齊挺返鄉青農，9日在前農委會主委曹啟鴻與農糧署南區分署副署長黃怡仁的見證下，發表「冰花鳳梨美食地圖」，呼籲國人「一口一口愛台灣」，以及餐飲業者站出來，用各類食材烘托冰花與鳳梨的絕妙搭配！

將冰花鳳梨入菜且出席的餐廳老闆，有居高風味餐廳吳俊瑩、清靜莊園何怡伶、聞香閣宴會餐廳黃建榮、阿漢私廚蔡明漢、燒肉魂張享、鬍子先生咖哩專賣店宋承恩、水月囍樓許紫宥、阮家茶坊天空餐廳邱柏儀、龍炭烤阮俊龍、竹源薑母鴨王滿、蘭欣辣汗花果休閒農場戴輝榮、椰們餐酒館鄭芳昆、阿達漁港餐廳劉蓉諭等，同時，聯名發表冰花鳳梨地圖，鼓勵各餐飲業者，直接跟農民買！

冰花素有蔬菜界的LV之稱，是名媛貴婦的最愛，但因為種植門檻高，需日夜溫差12度以上、終日海風吹襲、高鹽、高鈉且無污染的土地種植，歷經農政單位、和春技術學院退休學務長洪有明協助澎湖返鄉青年顏秀臻多年努力，終於克服種種門檻，並積極籌組合作社，盼望將這種只有在日歐日才吃到的高檔食材，推介給國人。

恰逢鳳梨事件，策展人黃耀寬主動媒合屏東13名店，齊挺澎湖冰花與屏東鳳梨青農，並透過餐飲業者的推波助瀾，協助農業新生代落地深耕。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁呼籲，社會大眾踴躍採購鳳梨，更鼓勵餐飲業者多多開發鳳梨料理，也期望各個採購業主力挺鳳梨農，不要刻意壓低價格賤買，一般民眾可以經常吃鳳梨，帶動餐飲業者每週都固定採購鳳梨。

前農委會主委曹啟鴻指出，連2年在澎湖推動光合菌用在友善耕作的培訓課程，因而認識了這些優秀的冰花青農，很欣慰青農們秉持友善環境的努力，以及經過青農們的用心照顧，生產出優質的冰花，在本島屬稀有農產品值得推薦給消費者，結合餐飲業者入菜，讓澎湖農業生產有穩定通路，期望台灣的餐飲業者多多支持澎湖的優質冰花。

台北頂級超市冰花40公克賣168元，前幾年還漲到1斤1.2萬元，澎湖冰花青農顏秀臻指出，冰花生長期在每年12月至翌年4月，冰花原產於歐洲等國，是耐鹽性高的多汁植物，具有吸收地面礦物質的能力，莖與葉面上，佈滿微小卻清晰的透明水珠狀結晶(學名稱為囊泡)，是高經濟價值作物，感謝屏東餐飲業者對澎湖冰花青農與鳳梨青農的照顧。

澎湖冰花青農顏秀臻指出，這些小小水珠結晶稱之為「控鹽細胞」，含豐富的礦物質營養，吃起來帶有鹹味，口感脆嫩富有水份。此外，冰花擁有豐富的鉀、鈣、鎂、維生素A、β-胡蘿蔔素，還有其他蔬菜沒有的高價值營養成分「肌醇」與「松醇」。

屏東農業大學畢業的鳳梨青農涂焜棠與涂翔凱獨家栽培的金鑽鳳梨，洋溢熱帶水果芬芳，且在屏北平原山麓底下栽種，田間有黑翅鳶、草鴞、大冠鷲與野兔等，使用召喚大自然猛禽的方式抑制鼠害，健康安全，且堅持十八個月的陽光照射才採收，是不咬舌頭的鳳梨。

(工商 )