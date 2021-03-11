鳳梨銷陸禁令引發爭議，其實，農產品跟台灣其他產業一樣，都需要做好產銷規劃、風險管理；簡言之，核心問題就是「布局、布局、布局」。有政府，好辦事，但政府裝睡，出口傾中、農產也傾中，一旦出狀況，最後卻是全民遭殃。

自民進黨執政以來，雖然政治「反中」，不斷批評他人傾中賣台，但各項數據明白顯示，台灣經濟早已嚴重「傾中」，更放任台灣經貿對中國大陸的依賴屢創新高，例如我方對大陸貿易出口占比已高達43.8%，達到史上最高；就農業而言，台灣農產品銷陸金額已破10億，比例高達20.7%，讓大陸成為我國農產品出口最大的貿易對象，也沒看到民進黨政府有所作為。反倒是蘇內閣口口聲聲喊的「新南向政策」處處碰壁一再下滑，只剩下大內宣口號而已。

記得過去一年，我先後兩次在總質詢提出相關數據提醒蘇揆，台灣經貿與產業布局出了大問題，結果全是對牛彈琴，蘇揆只會一再以部屬上報內容不同等托辭一語帶過，事實上就是一再輕忽傾中的風險，並將民意機關的提醒置若罔聞。我們不禁要問，政府的產業布局到底在哪裡？面對衝擊的應對方案又在哪裡？什麼都沒有，不準備國際經貿談判，不談產銷通路，不談協調機制與支援系統，再多的國家隊有用嗎？不還是空話一句嗎！

回到鳳梨之亂，試問，農委會先後搞出「台農發公司」、「農產品外銷平台」，都說是國家隊，要向世界出發，結果花了大筆的人民納稅錢，猛搞大內宣，卻招不到訂單，銷售還是靠大陸，依賴大陸採購的現狀越來越嚴重，請問成效到底在哪裡？到底是國家隊陣亡連連？還是連出發都沒出發？花出去的公帑到底又在哪裡？

如今束手無策的蘇貞昌內閣，只好繼續高舉國家隊旗幟搖旗吶喊，打出「救鳳梨」的感情牌，透過刺激本地消費方式減輕眼前產量過剩危機的衝擊性，並掀起仇中風潮，用以遮掩行政團隊「無能」的現實，放任可憐的農產業者「聴天由命」罷了。

種種跡象都顯示，把雞蛋放在同一個籃子的蘇內閣，沒有任何警覺，不用心、不關心，根本就是把台灣經貿布局推向死胡同！行政機關如果真有心，又怎麼對我們農產品出口傾中及失衡置若罔聞？更放任台灣經貿對中國大陸的依賴有增無減並創新高。所以真別再假藉什麼全球布局、恢復外銷榮景等口號濫用民脂民膏，以遂個人私慾！豈不知民主國家行政單位就是要「為民服務」？如果民間自己就能賺錢，還需要政府帶隊嗎？不就是因為產業維繫商機困難，才需要政府居中牽線服務嗎？

短短一個月內，中國大陸從禁止肉加工品到鳳梨禁令，一步步管制禁令都是按規矩來，拿著防檢疫規定等遊戲規則做文章，也是各國間常用的農產品貿易手段，招招師出有名、步步驚心，更讓人擔心骨牌效應危機正在醞釀中。難道蘇內閣拿不出辦法，只能繼續裝睡嗎？

（作者為立法委員、律師）