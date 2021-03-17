大陸自3月起暫停輸入台灣鳳梨，今(17)日國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者上介紹「農林22條措施」，台胞與台企可在大陸農林業領域申請補助並參與技術創新研發，但不少人質疑是「農業統戰」；農委會表示，針對我核心農業技術研發人員，依法到大陸都要經過核准，但也坦言，管制只針對在職公部門人士，退休人士無法可管。

為了深化台企與農墾企業的合作，大陸推出「農林22條措施」，支持台胞參與城鄉冷鏈物流基礎設施、畜牧水產養殖等多個領域的建設經營，並投入技術創新與研發，但是消息一出，不少台灣人認為在禁止鳳梨後釋利多，是農業統戰的手法。

農委會副主委陳駿季表示，台灣有「在陸地區從事投資或技術合作審查原則」，名列禁止赴陸投資項目共409項，鳳梨產業就是其中之一，也會滾動式檢討409項的調整必要。

然而技術在人難以防範，是否會是變向的技術外流？陳駿季指出，技術是搭配品種，除非連品種都帶到大陸，否則我們技術搭配對岸的品種，以研究角度來看，估計調整到適合當地品種也要2至3年。

另外這22條鼓勵技術人才去做技術研發，大陸一直以來也試圖挖角，既然對岸釋利多，台灣有什麼方式來留住人才？

陳駿季分析，目前是針對核心農業技術的管制，所有參與研發的人員赴陸都要經過核准，試驗改良人員出國也要透過許可制，學術研究單位人員只要涉及核心科技也視同管制名單，這部分已和教育部和科技部討論。

問到，退休人員、退休的水果產業加工業者等若被重金挖角到大陸和東南亞，是否也有相關管制？

陳駿季坦言，人員管制只是針對公部門，投資管制是針對產業，一旦退休後脫離公部門就屬於一般人士，將不再歸屬管制名單，只能告訴他們帶著專業技術赴陸對國內產業並不好，不過去其他國家的管制就相對寬鬆。

(中時 )