跨境服飾電商銷售逆勢成長，網家(8044)與日商三井物產MITSUI共同投資公司的時尚選貨電商MiTCH，今日開站正式滿一周年，營運表現逐月成長，帶動業績較開站當月成長近20倍。此外，為積極拓展海外市場，「MiTCH Global」正式開幕，擴大經營港澳、新加坡、馬來西亞等地區，並將祭出不限金額免運優惠。

MiTCH執行長吳德威表示，MiTCH開站至今滿一年，善用多媒體經營策略成效顯著，已集結一群喜愛混搭風格的消費者，且成功培養以MiTCH選貨的忠實粉絲，期間更積極布局線上、線下場域，並借重三井在日本豐沛的產品資源，獨家代理眾多門檻較高的日本品牌，透過台日兩大集團合作放大效益。

去年底開設首間品牌旗艦店，增加與消費者實際互動的機會，除了銷售商品外，更規劃獨立的策展活動空間，攜手跨產業品牌現場展售，共享品牌行銷資源，大幅提升聲量與營運銷售成績。

MiTCH指出，全站擁有超過120家品牌，且皆為「品牌官方授權經銷」，其中日本品牌占整體品牌比例約50％，其次則為台、韓與歐美品牌。

MiTCH更啟動OMO虛實融合策略，2020年12月進駐台北微風南山艾妥列開立首間實體旗艦店，除了蒐集各地品牌及時尚單品、現場提供專業造型顧問服務，更化身為特殊策展場域，獨家聯手知名品牌如POCO、GARMIN、APUJAN等，打造期間限定快閃店。

像是小米POCO M3手機、帶動今年2月旗艦店業績對比上月成長近10％，還有限量販售潮牌ROG Zephyrus G14-ACRNM筆電、開放線下體驗GARMIN LILY智慧型手錶、FPM MILANO行李箱等，透過品牌加乘效益締造佳績，未來也將持續推動不同品牌聯名計畫，祭出限定優惠VIP折扣，預計將帶動今年旗艦店人流成長20～30％。

(時報資訊)