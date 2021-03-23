針對英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」針對台灣市場推出新品「蝶舞花園玫瑰紅茶」，知名「CEO1950總裁藝文空間」，以及國內5家星級飯店與精緻時尚餐廳，共同以唐寧頂級鉑金「蝶舞花園玫瑰紅茶」研發設計時尚茶點及創意料理，搭配浪漫玫瑰花園空間設計，標榜讓消費者身處充滿英倫玫瑰情境，嗅覺與味蕾同時品味玫瑰茶香，享受極致的五感體驗。

「TWININGS唐寧茶」從茗飲出發，融合生活美學，將茶飲與美食融合、昇華，以藝術之美建構餐飲時尚。CEO1950總裁藝文空間保有建築物七十年來的歲月痕跡，亦灌注現代新意，在時空交錯的空間裡扣連起餐飲與藝術。兩個品牌共同聚焦於藝術美學及餐飲文化，並一同詮釋春季初綻的生命力，將芬芳細緻的茶韻入菜，推出「玫綻春舞 光縷花漾」套餐。

CEO1950總裁藝文空間主廚張億興表示，「蝶舞花園玫瑰紅茶」散發著玫瑰的高貴氣息，結合醇厚茶香，滿溢甜蜜氛圍，自己深受吸引。為此他以茶內蘊的柔媚芬芳製成玫瑰花茶凍，搭配起司、冰淇淋，並結合草莓的酸甜，象徵百花綻放的時節。主廚選用清新的「薄荷圓舞曲茶」特製成兩道開胃鹹點，其一將薄荷茶的清新融入豌豆泥中，展演綠草茵茵之樣，並鋪在酥餅上，品嘗時齒頰間充滿著淡雅清香，仿若置身於春季的草園。

「薄荷圓舞曲茶」則製成清爽茶凍，搭配細膩多汁的煙燻鯖魚，再以酥脆的春捲皮包裹，最後鋪上青蘋果醬並灑上新鮮茴香，鹹甜交替，呈現豐富味蕾層次體驗。

張億興並採用「晨光草原甘菊花茶」，將茶粉融入磅蛋糕，焙出甘甜芳香的味道，最後再刷上特製茶香糖漿，完整呈現洋甘菊的清甜及甘爽。胭脂莓果生巧克力，將「胭脂莓果茶」的酸甜滋味與濃醇奶味交織，使莓果茶的香氣與生巧克力的絲滑柔順徹底融合，有如花朵初綻的獨特芬芳。「玫綻春舞 光縷花漾」以茶香詮釋春天氣息，升級了餐飲層次，締造美學與味覺的時尚風華。

除「CEO1950總裁藝文空間」，多家星級飯店與精緻時尚餐廳也以「蝶舞花園玫瑰紅茶」研發精緻時尚餐點，將玫瑰的淡雅芳醇極致呈現。台北維多麗亞酒店推出「玫璨茶舞 唐寧午茶宴饗」套餐，完整感受如貴族般的高雅風尚；擁有網紅製造機的高人氣無聊咖啡將玫瑰茶香濃淬進達克瓦茲，打造「春饗唐寧玫瑰」限定主題蛋糕。

台中必吃舒芙蕾樂丘咖啡打造「唐寧花園玫瑰舒芙蕾」，以玫瑰花茶芬提升招牌商品的味覺層次；同樣以舒芙蕾緊緊抓住消費者味蕾的台南霜花亭，將玫瑰融合了新鮮荔枝與火龍果，設計出「唐寧玫瑰荔枝舒芙蕾」及「唐寧鉑金玫瑰特調」，完整呈現視覺與味蕾的夢幻玫瑰之旅。「TWININGS唐寧茶」傳世茶香蔓延北中南，將春日氣息融入於餐點，展現創意巧思、創造精彩饗宴。

「TWININGS唐寧茶」強調品牌三百年來堅持呈現其優雅風韻，演繹具有高度美學的極致茶飲。頂級鉑金新品「蝶舞花園玫瑰紅茶」唐寧調茶大師以一貫的品質堅持，將英倫玫瑰的嬌媚馨香完整提煉，淬入茶葉，開啟一段令人陶醉的味覺旅程。三月春甦醒，唐寧茶以「蝶舞花園玫瑰紅茶」作為概念，為每間店打造專屬的唯美唐寧綺想花園空間，將唐寧玫瑰遍布全台，在愜意閒暇的午茶片刻，啜飲著唐寧蝶舞花園玫瑰紅茶，體驗明媚陽光灑落在玫瑰花瓣上的點點溫暖，感受如貴族般的高雅風尚。

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