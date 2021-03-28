新北巿石碇高中向教育部國教署申請「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，26日和6位來自南美的巴拉圭共和國大學生合繪彩蛋活動。（教育部提供）

新北巿石碇高中向教育部國教署申請「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，26日和6位來自南美的巴拉圭共和國大學生合繪彩蛋活動。（教育部提供）

新北巿石碇高中向教育部國教署申請「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」，26日和6位來自南美的巴拉圭共和國大學生合繪彩蛋活動，提前歡度復活節，進行國際教育交流。巴拉圭大學生皆為去年9月抵達臺灣，並配合臺灣嚴密的防疫措施（14天集中檢疫及7天自主健康管理）後才入校學習，在全球疫情緊繃下能進行跨國交流相關活動，雙方都覺得珍貴無比。

教育局表示，「大手牽小手」是新北市學校高中生與外籍生交流的計畫，透過外籍學生到校參訪交流，並安排體驗校內外社團課程、園遊會及參訪體驗活動等，拓展學生國際視野。石碇高中國際小志工為迎接在佛光大學交流的巴拉圭籍大學生，事先不斷練習畫新北市著名景點的圖案，如「石碇淡蘭古道的大茶壺、平溪的天燈、板橋的新月橋」等著名地標，在老師積極的培訓下，學生以流利英語向巴拉圭大學生們介紹新北市特色，巴拉圭的大學生也回以彩繪南美的美景與美食，向石碇高中學生介紹自己的家鄉。

除繪製彩蛋外，石碇高中師生更邀請巴拉圭學生體驗學校的特色課程－茶風創藝中的「茶顏觀色」，以文人茶泡法品嘗春茶，來自巴拉圭的大學生一開始不知道怎麼喝茶，透過石碇高中學生一步步的耐心解說，開始學著端杯品茗，浸潤在東方美學的從容氣氛，並用簡單的中文說「真好喝」。

帶領國際小志工的石碇高中邱慧貞老師表示，新北市以「教育加速器計畫」積極推動學校的特色課程，因此學校設計了以石碇的人文與產業發展出發的特色課程，期能讓學生理解在地文化的精髓，茶風創藝因而誕生。同時因課程需要，並打造與課程相輔的茶藝體驗教室，學生在這獨特空間中，除了品茗也體會茶文化中的「慢活」價值。希望透過這個活動，能讓巴拉圭學生體會世界很快，但在這裡「茶」讓我們可以慢下來，想感受喝茶的美妙，在於每一口都需心領神會。

石碇高中國際小志工吳貞慧表示，透過分組預先討論與練習，才得以從容跟外國朋友說話，另一名小志工黃晶則表示，經過歌唱教學的訓練後，發現跟外籍大學生說話很輕鬆，雖然以英文介紹景點與解說「泡茶」有點困難，但經過來回的交流與回饋，最後都順利完成，一想到自己居然能向外國人用英文介紹茶文化，實在太有成就感了。

教育局長張明文表示，今（110）年共有7所高中參與大手牽小手計畫，學校將課程融合在地文化，以生動活潑的方式，讓學生和各個不同國家的外籍生實體與線上互動，實現「國際視野，在地交流」，更在實際互動過程中學習語言，更認識、理解、尊重並欣賞彼此文化差異。

(中時 )