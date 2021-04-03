台鐵太魯閣列車今天上午發生出軌意外，新北市政府教育局表示，一對就讀幼兒園的6歲妹妹不幸過世，來不及長大繼續求學，9歲的國小二年級姊姊腦部嚴重受創，手術後仍留院觀察。

教育局表示，這次台鐵出軌意外，新北市師生死傷狀況，一名就讀樹林區的某幼兒園6歲女童不幸死亡。

就讀幼兒園的楊姓女童，平常由父母騎車載到幼兒園上課，這次是放假期間隨父母與姊姊要回台東。

幼兒園表示，女童活潑開朗，與同儕互動良好，今年就要升上國小，未料在意外中，生命劃下句點，來不及長大。對於女童的遭遇，園方感到悲傷與遺憾。

至於就讀新莊區某國小2年級的9歲姊姊，在這次意外中腦部受創，醫院予以手術後仍留院觀察。

另外，還包括1名幼兒園、2名國小、1名高中學生受傷留院觀察。教育局說，已請學校後續關懷，並持續掌握最新狀況、予以後續協助。

新北市政府社會局晚間表示，初步統計，新北市民共有41人送醫，分布在花蓮慈濟、門諾、國軍花蓮、部立花蓮、宜蘭博愛等5家醫院。目前共18人出院，1名死亡，還有22人住院中。

社會局說，將指派目前社會局專門委員及社工師，在花蓮就近協助關懷慰問家屬並協助後續各項服務。

(中央社)