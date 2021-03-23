前進智慧城市展，明泰科技（3380）以5G專網解決方案包含終端射頻單元（RU）、基站分散單元（DU）和基站集中單元（CU），結合中華電信「5G智慧管+」的邊緣運算系統及交通大學「free5GC」的5G核心網聯手出擊，在新登場的智慧城市展中，透過機器人現場展示5G專網的應用服務，展現5G專網可以滿足大頻寬、低延遲及提升資料傳輸安全性的特點。

明泰指出，其實早在2020年底，明泰科技就搶先與交通大學締結合約進行5G N79專網合作組網，這次智慧城市展剛好應中華電信邀約，結合中華電信的邊緣運算系統，三強鼎立，終於促成更多元、更堅強的5G專網組網陣容，透過自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot；AMR）在5G企業專網中運行，親身示範如何在智慧工廠、智慧倉儲、智慧醫療等場域中應用。

明泰科技總經理林裕欽表示，5G企業專網已經是一股擋不住的趨勢，各種形態的組網應運而生，明泰科技有端到端的解決方案，從RU、CU、DU到核心網可自行組網，也可各自拆開與業界先進合作組網，因應場域及業主需求做彈性調整。此次三強合作，在籌畫過程中，設備之間的互聯互通做了許多的調試，將來明泰有信心可以攜手不同夥伴，為海內、外的工廠、醫院及對專網有需求的場域打造客製化、在地化的5G專網服務，打破被國際大廠壟斷的通訊生態，搶攻5G專網商機。 除了明泰科技之外，明泰子公司辰隆科技今年也應台灣綠色能源產業聯盟之邀，在智慧園區的主題館中展出，以5G專網解決方案的應用及光進銅退綠色傳輸解決方案的推廣，呼應智慧園區廠辦都更的願景。

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