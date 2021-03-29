現場展示的學生作品類型包含插畫集及漫畫集，取材各有特色，有人以對登山的恐懼延伸出一則故事，有人則大膽創作18禁題材，充分展現學生大膽奔騰的創意。(王寶兒攝)

台南應用科技大學開設「漫畫學士學位學程」，將於今年升為全台首見「漫畫系」。第一屆學程學子也即將於今年畢業，在學生期盼下，由已故漫畫大師鄭問弟子、專技助理教授黃建芳為總召，帶領學生自台南北上，一連2天於販售漫畫同人誌的CWT活動舉辦畢展，讓學生帶著畢製作品如插畫集、漫畫集等，與潛在讀者面對面，連日下來，多位學生作品都已完售。

學生薛至均表示，第一屆修讀學程的學生大約50人，每人繳交一份作品參展，由12位學生代表負責北上布展，大部分同學都跟他一樣，從小就抱有漫畫夢，對漫畫家一職抱有憧憬才會就讀，此回到同人場舉辦畢展是很新奇的體驗，也因應畢展，嘗試了喜愛的戀愛喜劇漫畫。

同人誌指的是創作者自主創作的非商業作品，CWT(Comic World Taiwan)則為台灣著名同人誌販售活動(即同人場)。同人場可說是新銳創作者發源地，當今不少金漫獎得主均是從創作同人誌起家。另一名學生林彥成即表示，這是第一次參加同人場，希望藉由此次積累佈展、觀摩他人準備作品等經驗，未來再參加。

現場展示的學生作品類型包含插畫集及漫畫集，取材各有特色，有人以對登山的恐懼延伸出一則故事，有人則大膽創作18禁題材，充分展現學生大膽奔騰的創意。雖僅是學子，但也可見不少畫技細膩的作品，尤以插畫集最受讀者歡迎，超過3部都完售。

副教授兼主任陳定凱表示，未來漫畫學士學位學程將轉為漫畫系，讓學生學習於同人場擺攤佈展、販售自己的作品，也會成為選修課或必修課，嘗試自行經營IP，跟讀者接觸很重要。除現場展示作品外，學生也有創作包含條漫、網路漫畫等作品，將於5月於校內更完整展出。

總召教師黃建芳表示，台灣早期漫畫家出道都靠自身土法煉鋼，較缺乏一套系統培養，校方所邀請的授課漫畫家也都了解這樣的問題，升為漫畫系後，更能建立完整SOP，讓學生逐步學習。

(中時 )