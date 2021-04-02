小編今天（2日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是去年壽險業稅後大賺2,089億元，但能配發現金股利的家數卻不多。保險局副局長王麗惠表示，截至本月1日為止，只有兩家壽險公司申請發放現金股利。

【1】壽險業大賺 僅兩家要配現金股利

壽險業2020年稅後大賺2,089億元，但能配發現金股利的家數卻不多。保險局副局長王麗惠表示，截至本月1日為止，只有兩家壽險公司申請發放現金股利，一家仍待自己完整評估，一家則正在審查。

【2】台積電取消2022年價格折讓 晶圓缺產能問題持續延燒

晶圓代工龍頭台積電啟動三年1,000億美元大投資計畫。台積電總裁魏哲家近日對客戶發出信件中指出，新冠肺炎疫情加速數位轉型，5G及高效能運算（HPC）需求不斷成長，台積電過去12個月產能利用率超過100％仍無法滿足所有客戶需求，所以決定未來三年投資1,000億美元擴產及支持先進製程研發。

【3】永豐餘父子讓出大位 關鍵6字揭密

企業經營大不易，能夠走過風風雨雨成為百年企業更是寥若星辰，在前有百年大同經營權變天的殷鑑下，再過三年將歡度百歲的永豐餘戰戰兢兢，寧可在基業穩固時趁早布局，也不要等到問題發生，才找專業經理人救火，永豐餘大家長何壽川深信，「無私，才能看見永恆，走向永續。」

【4】預售屋被打趴 329檔期催不動

住展雜誌1日公布最新市調指出，雖然1、2月房市淡季不淡，但在房地合一2.0修法、央行祭出第二波打房措施下，3月預售屋市場卻旺季不旺，出現中古屋大賣，建商卻當替死鬼的局面。預期若政策面持續打壓，建商在土地成本攀升、營建工料雙漲等多重壓力下，預售屋恐難有降價空間，房市將進入「量縮價漲」的僵局。

【5 】美貿易代表署：中國是全球產能過剩元凶

美國貿易代表署（USTR）當地時間3月31日公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，重砲抨擊中國補貼企業的做法是全球產能過剩的元凶，強調影響的領域不僅包括鋼鐵、鋁和太陽能領域，其他行業可能很快也會受到衝擊。

(中時新聞網)