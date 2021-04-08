1.智伸科(4551)：3月業績登頂，盤初股價勇闖200關、漲近7%。

2.聯電(2303)：3月、Q1營收同創新高，昨三大法人聯手擴大買超22437張，盤初小幅整理後，放量逾5%元。

3.第一銅(2009)：外資連兩日合計買超739張，不理昨期銅下跌131.5美元，帶量急拉漲停鎖死。

4.中鴻(2014)：2月每股盈餘0.45元，賺贏去年全年，股價跳空漲停鎖死。

5.官田鋼(2017)：產業面向好+低股價優勢，早盤急拉漲停。

6.亞翔(6139)：在手訂單逾千億元，股價短暫回檔後再啟攻勢，今早向上突破創2018年7月以來新高價。

7.國巨(2327)：3月營收創同期新高、首季改寫單季次高，早盤漲逾2%朝590元前進。

8.健和興(3003)：3月營收創歷史新高，多方氣盛勁揚半根漲停板。

9.光洋科(1785)：外傳台積電包下Q2新產能，資金跟風推升股價漲逾5%。

10.鮮活果汁-KY(1256)：首季合併營收9.94億元，創同期新高，多方向上靠攏460元。

11.華航(2610)：外資昨日大幅買超逾1.2萬張，股價吃補衝漲4%，拚回16元之上。

12.中揚光(6668)：兩岸大擴產題材續發酵，激勵連拉4根漲停，進逼百元關。

13.達威(5432)：3月營收年增215.4%，開盤跳空鎖漲停，登今年高。

14.邑錡(7402)：兩大事業給力，今年營運看俏，連兩日亮燈漲停，攻1年半高價。

15.華晶科(3059)：無懼外資連五賣，早盤獲買盤拉抬急漲7%，猛攻逾10年高峰。

16.集盛(1455)：首季營運成長優預期，今年拚返成長軌道，早盤挾量大漲6%，改寫逾5年高價。

17.環球晶(6488)：3月營收寫單月最佳，早盤彈升3%衝上800元大關，蓄勢拚戰前高839元。

18.大立光(3008)：今日法說，盤中獲買盤敲進，股價翻紅走揚2%，站回3000關。

19.華宏(8240)：Q1營收創近7年同期新高，Q2光電材料訂單能見度高，激勵股價連兩日攻頂，飆8年高價。

20.南帝(2108)：今年來業績驚人，2月每股大賺1.65元，股價自3月起一路走揚，早盤急攻漲停，再衝天價142元。

21.立衛(5344)：3月營收0.36億元，年增44.81%，激勵早盤火速攻頂，攻克20元。

22.日馳(1526)：全球瘋自行車，3月營收年增逾7成，早盤衝漲停，挑戰前高。

23.廣明(6188)：機器人業務回溫，外資連2日買超，早盤亮燈漲停。

24.凌群(2453)：機器人銷日，投入導覽服務，早盤攻上漲停。

25.天鈺(4961)：子公司擬在A股IPO，早盤聞訊漲停，改寫前高。

26.敦泰(3545)：挾缺貨漲價題材，早盤勁揚8.3%，再創歷史新高。

27.M31(6643)：獲資金關愛，早盤拉出第3根漲停。

(編輯整理：李慧蘭)

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