櫃買中心配合上櫃公司109年財報公告，規劃一系列八場次「櫃買市場業績發表會」，本周舉辦首兩場「半導體」及「櫃買特色（一）」主題業績發表會，今（29）日由長科*（6548）、意德士（7556）、杰力（5299）3家打頭陣，櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加）。

櫃買中心指出，半導體族群為臺灣電子產業領頭羊，半導體類股市值在整體櫃買市場占比超過3成，其景氣變動與資本市場的波動息息相關，3月29日由全球IC導線架大廠長科*、半導體設備零組件廠意德士、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）廠杰力等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。明（30）日則有世豐（2065）、強新（5013）、詩肯（6195）等3家接續第二場業績發表會。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）提供點閱觀看。

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