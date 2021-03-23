母親節檔期前哨戰開打！百貨龍頭新光三越23日宣布「初夏購物節」將於4/1登場，在聯手120大美妝品牌、化妝品單筆滿3,000送300元，且線上線下購物節同步開催下，估計21天活動檔期將帶動全店業績成長20％，是該檔期有史以來最高的成長目標。除了去年因疫情基期較低，也看好今年不能出國下，內需買氣持續暢旺！

新光三越販促部協理孫紹堃23日在記者會上受訪表示，今年1月以來，全台新光三越業績已較去年同期成長超過二成，其中，精品類年增超過四成，化妝品、家用品（包括家電）等也有二成以上的年增長。

為持續催買氣，作為母親節前哨戰的「初夏購物節」，新光三越今年也全面備戰，孫紹堃指出，今年初夏購物節預計帶動全店業績成長二成，其中，化妝品類本來就是初夏購物節的主力，從以往經驗來看，該檔期化妝品類的銷售占比可拉高到四成，是上半年化妝品的重要大檔。

因此，今年新光三越攜手眾多美妝品牌推出獨家首賣、明星發燒特惠組等商品，共120大品牌、520櫃，總計超過上百萬組特惠組下殺五折起，會員在全台15家實體店、新光三越APP購買，都有單筆滿3,000送300元；美妝電商「beautySTAGE美麗台」也推出線上購物節，全站化妝品滿3,000現省300元，還有多項優惠同步進行。

針對今年美妝保養趨勢商品，孫紹堃指出，因應防疫口罩不離身，發現民眾更重視精華液等重點保養，今年以來「精華液」單一品類成長逾四成；另，主打持久型的粉底液也成長約三成；再者就是聯名商機，有愈來愈多美妝保養品跟插畫家、藝術家等聯名。

新光三越「初夏購物節」檔期從4/1～4/21，緊接著4/22母親節檔期就接棒展開至5/9，總計整檔共39天。孫紹堃說，初夏購物節以化妝品消費為主力，母親節檔期品項更多元，且以送禮為訴求，估計延續今年以來的買氣，不僅初夏購物節，母親節檔期也可望比去年更旺！

(工商 )