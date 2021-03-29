統一超(2912)7-ELEVEN將2021年訂為統一超商「永續元年」，為響應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」之消費模式，積極回應環境議題，領先零售業提出：「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2023年使用占比低於20%、2028年低於10%、2050年100%無使用」。

7-ELEVEN自去年首創產銷永續計畫展開一系列的綠色革命，以「減塑環保」、「低碳飲食」2大生活提案鼓勵消費者共同響應，「減塑環保」以重複使用、減量優先為原則，自2020年起全面不主動提供塑膠吸管、現調飲品改用就口杯，有料茶飲提供生物可分解及紙吸管，推動半年已減量使用2.29億支吸管。

統一超亦領先零售業，率先響應金管會提出「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，2021年為統一超商「永續元年」，董事會轄下原CSR委員會更名為「永續委員會」，並於旗下設置減塑、減碳、惜食與永續採購四個專案小組，未來將透過全台逾6000家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫；統一超今年起更擴大於門市購買CITY系列飲品使用自帶杯折扣由3元提升為5元；同時自有品牌包裝輕量化與包材環保可回收等多元減塑措施，以具體行動實踐減塑環保，7-ELEVEN預估今年將減少千萬個以上的一次性包材使用。

統一超商表示，為強化統一超商永續發展(ESG)生態系，以7大元素(人、店、商品、物流、系統、制度、文化)為永續成長策略，為落實環保減塑、節能減碳、永續採購、提升食物使用率等各項具體作法，7-ELEVEN以產銷永續為初衷，啟動不主動提供吸管、並展開網購循環包裝與寶特瓶回收機等永續消費測試方案，更領先同業擴大於每月1日咖啡自帶杯優惠由3元提升為5元、推動「i珍食」提升食物使用量、開發「天素地蔬」促進健康低碳飲食等各項永續行動。

7-ELEVEN視環保減塑、節能減碳為永續首要任務，從自有品牌、門市服務做起，邀請OPEN POINT會員及所有顧客共同響應七大綠色永續消費行動；再者，7-ELEVEN擴大減塑環保行動，跨界架構循環消費平台，2020年起陸續與政府、社會企業合作，於特定門市推出寶特瓶自動回收機、循環杯租借，4月1日擴大至網購包裝，與社會企業PackAge+配客嘉攜手合作，首波於雙北18家門市推動循環包裝回收站服務；為鼓勵顧客優先選擇有提供循環包裝的電商平台購物，4月1日至6月30日止，只要前往合作門市透過APP歸還PackAge+配客嘉循環包裝，輕鬆完成線上、線下購物(O2O)循環模式，還可獲得一份限量「CITY CAFE中杯美式兌換券」。

此外，7-ELEVEN跨界架構循環消費平台自2020年10月起與高雄環保局合作，於7-ELEVEN長權門市與鳳儀門市推出最新型的自動回收機服務，鼓勵民眾把家裡的寶特瓶收集起來，就近到門市自動回收換取購物折抵金，已養成固定綠色消費者使用，目前每月回收量超過4萬瓶，且每月平均以5000瓶的速度穩健增加。此外，與社會企業「好盒器」推動的租借循環杯計畫，持續於台南三間門市試行，同樣提供CITY系列飲品自帶杯優惠，鼓勵顧客養成重複再利用的消費習慣，減少一次性飲料杯使用。

(時報資訊)