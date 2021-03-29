台北故宮院藏清代畫家徐揚《日月合璧五星聯珠圖》記錄了天文奇景「日月合璧（日月同時升起）、五星聯珠」，中華郵政公司去年發行上輯郵票1套6枚，下輯6枚預定5月19日發行。中華郵政總局29日釋出下輯6枚圖案，包含北京內城東城區的胡同合院、商店舖面、市井街道、東安門、東華門，以及新年元旦文武官員進京朝賀，市井百姓相互拜年等，另有官員穿戴服飾冠帽、各式交通工具等，景象熱鬧豐富。

清乾隆25年（西元1760）年底，觀象台欽天監預測翌年正月初一的午時一刻（1761年2月5日上午11時15分）將出現「日月合璧、五星聯珠」天文奇景，預示該年「海宇晏安、年穀順成」。畫家徐揚奉命繪圖以記吉兆，該作品是長卷型，上輯郵票1套6枚，圖案包含北京護城河、內城城牆、天文觀象台、紫微殿、東單牌樓，以及京師市井百姓過年走訪親友、商店販售年節童玩等熱鬧場面，去年11月發行。

金魚（第3輯）特種郵票(中華郵政提供)

中華郵政公司29日公布2021年第2季發行郵票計畫6種新郵票品，其中徐揚日月合璧五星聯珠下輯預定5月19日發行，以聯刷方式印製，面值均是8元。

其餘5種新郵票品包括：觀賞水族生物郵票－金魚（第3輯）；台灣近代畫作郵票（110年版）；台灣自行車道郵票（110年版）；台灣古蹟郵票（110年版）；高山植物郵票（第1輯）。

新郵發行詳情如下：

中華郵政公司表示，金魚（第3輯）特種郵票預定4月9日發行。繼108年及109年發行「觀賞水族生物郵票－金魚」系列郵票後，續以珠鱗、朝天眼、水泡眼及獅頭等金魚品種為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別是8元2枚、15元及28元。

台灣近代畫作郵票（110年版）特種郵票預定4月21日發行。繼發行「台灣近代畫作郵票（108年版）」後，續以國立台灣美術館典藏之〈大屯山〉、〈南國初夏〉及台北市立美術館典藏之〈豐原一角〉、〈南國之船〉等畫作為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及12元各2枚。

台灣近代畫作郵票（110年版）(中華郵政提供)

台灣自行車道郵票（110年版）特種郵票預定5月5日發行。繼102年發行「台灣自行車道郵票」後，續以「南投日月潭自行車道」、「花蓮玉富自行車道」、「台東關山環鎮自行車道」及「台中潭雅神綠園道」為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別是8元2枚、15元及28元。

台灣古蹟郵票（110年版）特種郵票，預定6月17日發行。繼109年發行「台灣古蹟郵票（109年版）」後，續以南鯤鯓代天府、新竹州廳、理學堂大書院及馬公金龜頭礮台等古蹟為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別是6元、8元、10元及12元。

台灣自行車道郵票（110年版）(中華郵政提供)

台灣古蹟郵票（110年版）(中華郵政提供)

高山植物郵票（第1輯）(中華郵政提供)

高山植物郵票（第1輯）特種郵票預定6月30日發行，包括台灣藜蘆、玉山山蘿蔔、早田氏香葉草及玉山佛甲草等高山植物為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別是8元2枚、15元及20元。

(旺報 )