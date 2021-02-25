金曲新人ØZI時隔3年推出全英文新專輯《PEDESTAL》，他預告今年將替母親葉璦菱製作完成新專輯，葉璦菱驚喜到場站台，笑虧OZI工作太忙，母子鮮少見面，要與ØZI吃飯，還要事先預約，有時還會臨時變卦取消，OZI受不了葉璦菱連續爆料，笑說：「今天是我的記者會，我孝子形象要全毀了。」

ØZI不只推出新作，加碼宣布暑假將舉辦演唱會，行程滿檔，葉璦菱擔心ØZI很容易因為要忙自己的事情，就把她的專輯放一邊，在台上送上承諾書，請OZI簽名保證今年會幫她製作好新專輯，ØZI也乖乖乖簽名，預告葉璦菱的新歌風格，會融合新、舊時代元素，同時保有葉璦菱經典渾厚嗓音。

ØZI近來釋出新歌〈0.03〉，該單曲封面照是男性的手直接抓著女生的屁股蛋，引人遐想，豈料卻被IG檢舉，甚至YouTube頻道還被關閉，他一看到YouTube被鎖起來，心情焦慮、徹夜難眠，他直言：「YouTube很狠，MV全部不見，這是我整個演藝生涯。」他立即寫信給YouTube澄清，頻道也在24小時內找回使用權，他自認個性叛逆，不會被這件事影響，仍喜歡在作品上挑戰尺度，「越不讓我做，愈想挑戰。」

他2019年曾與和大他6歲的辣模陳怡安（Angelina）傳出緋聞，當時雙方都未認愛，他透露已單身逾1年，有約會對象，現階段只想專注工作，直言在上一段感情中，發現自己太重視事業，每天90％時間都是在工作，剩下才留給女友，他主動提分手，無奈：「我喜歡浪漫，喜歡讓對方開心，但我沒時間，就像是沒有資格，讓自己這麼開心，幸福到罪惡，跟我交往是滿痛苦。」

OZI舉辦發片記者會。（新樂園提供）

(中時 )