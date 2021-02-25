有些男人不只長相英俊，且工作能力強，因此總能獲得女性關注，有的人則是心腸太軟，對異性又不懂得拒絕，宛如中央空調，甚至很享受被人追捧的感覺，因此無意間招來許多桃花，讓另一半總是難以放心，《靈匣》近日就分享5個容易招桃花的生肖男。

1.生肖狗

屬狗的男性個性豪爽，平時喜歡打抱不平，儘管外表看似激情澎湃，但內心其實多愁善感，外表帥氣又健談，因此深受異性喜歡，但他們比較不懂得拒絕異性，心腸又屬於比較軟的類型，因此就算已經結婚了，他們仍不懂如何直接拒絕其他女性，因此最讓老婆放心不下。

而對於屬狗男而言，儘管自己深愛著妻子，且對家庭責任感也很強，也並未做出對不起另一半的事情，但由於他們身邊總是有不少女性圍繞，作為妻子根本難以接受，也會擔心丈夫哪一天矜持不住而出軌，必須時時提防，不敢大意。

2.生肖馬

屬馬的男性個性開朗且放蕩不羈，對於任何事都充滿自信，也沒有什麼能難倒他們的，不僅長相英俊瀟灑，語言表達也非常強，舉手投足都充滿魅力，因此容易吸引女孩子的目光，而且對人都很親切又暖心，就如同中央空調，對任何女性都很貼心，就算有女友也是如此，溫暖身邊的每一個人，這也會使妻子難以放心。

3.生肖猴

屬猴的男性聰明又幽默，說話也很有藝術，對任何事都充滿積極向上的態度，給人正面的印象，且做事又能幹，因此受到異性喜歡，重情重義的他們面對親友有難時，都會盡全力提供協助，讓身旁的人感到無比貼心，自然就會招桃花靠近，這也使另一半擔心，不過屬猴男對於妻子的感情始終如一，並不會受外界誘惑，總是盡可能給老婆安全感。

4.生肖豬

屬豬的男性富有同情心，對於事業、感情都非常專注，口齒伶俐又風趣，且大多數都長得比較英俊，而在人際關係上，他們個性親切隨和，也不愛斤斤計較，心思細膩的他們，經常會關注到身邊人的所需與感受，又懂得營造浪漫氛圍，因此非常討女生喜歡。

不過，屬豬男的浪漫行為，不只對自己的妻子，對於身邊的異性朋友也是一樣，因此總是將女生哄騙的服服貼貼，這也讓他們的妻子非常不放心，深怕丈夫有一天可能會出軌。

5.生肖兔

屬兔的男性表達能力強，且反應非常敏捷，靠著細膩的心思與清晰思維，贏得許多女子的愛慕，不只如此，長相帥氣又風度翩翩，無論提到什麼話題，他們總是能聊下去，工作時態度嚴謹，放鬆時努力地玩，分寸把握的很好，自然獲得不少女生的仰慕。儘管屬豬男顧家，也有責任心，但作為他們的妻子可不能大意，尤其面對如此多的桃花，假若不用點心，丈夫的魂也可能被勾走。

(中時新聞網)