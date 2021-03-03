南韓公開打造航母計畫

南韓面對北韓超過百萬大軍侵略，甚至飛彈和核武威脅，認為打造航母可以保障他們安全。

然而，澳洲戰略政策研究所（ASPI）旗下「戰略家」（The Strategist）網2日的分析指出，對南韓來說，打造航母就像毫無無意義的水中錢坑。而南韓海軍還希望，政府能挹注約50億美元（近1,400億台幣）。

分析說，讀者該為自己既不是韓國人，也不是美國人感到慶幸，因為這樣一來，就不必為政府基於政治利益，或為軍方虛榮，拚命亂撒錢而火大。當然，也不必為保護南韓，間接資助首爾，1年忍痛耗費數十億美元，而讓對方亂花錢而心疼。

南韓海軍主張打造航母的主要論據在於，在對抗眼前和未來的威脅時，可以不需要空中支援，便獨立展開海上軍事行動。而這原本名為LPX-II，如今名為CVX的航母，未來將裝備能短場/垂直起降的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35B戰機。

分析指出，這航母要是用來和北韓交戰，那南韓海軍的論據是胡說，因為朝鮮半島小到用陸基戰機，就夠為軍艦護航了，加上空中加油飛機支援，更是如此。此外，所有的北韓目標都在南韓空軍基地戰機的射程內，因此實在沒必要打造昂貴的航母。

要是未來的威脅所指的是中國或日本，那南韓打造CVX就更沒道理了，因為它很容易受陸基飛彈，戰機和潛艦攻擊。

分析認為，南韓要買航母的真正原因很簡單，其中之一在於海軍高層喜歡大型船艦，尤其以航母為傲。另一個原因則是長久以來，南韓技術和防務計畫觀察家都耳熟能詳的，那就是首爾一直渴望能與日本匹敵，甚至超越日本。

事實上，就在日本2017年證實，要改裝兩艘直升機航母，以裝備F-35B戰機後，南韓就隨即加緊推動建造航母。南韓海軍為了讓國會通過CVX打造案，把它形容為輕航母。但它其實一點也不輕，海軍在2月4日的研討會上說，它的空載排水量為3萬公噸級，而這可以解讀為它可能達39,999公噸。由於它長265米，寬43米，滿載排水量看來可達5萬公噸。

而艦載機則由12架F-35B，還有8架直升機，或是16架F-35B與4架直升機組成。但這對CVX來說，並不算很多，或許南韓海軍想要為他們希望政府採購的更多F-35B預留空間。雖然國會不斷質疑，但看來CVX很可能會通過。而南韓國防部打算，要從2022年開始全力注資，並讓它在2030年服役。

(中時新聞網)