基隆市政府9日上午與慈濟慈善基金會簽訂合作共善備忘錄。（陳彩玲攝）

基隆市政府9日上午與慈濟慈善基金會簽訂合作共善備忘錄，共同建立慈善關懷及防災合作機制、促進環保生態及公益人文推廣教育，未來將以「慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文」4大面向深耕，希望在跨界合作之下，打造宜居城市。

市長林右昌表示，政府公部門力量有限，整合民間及企業力量投入，能讓資源更加完整，而慈濟人代表的就是一股安定人心的力量，基隆現正經歷全台最大城市改造計畫，在過程中實踐地方政府與中央的全面協作，主導城市發展，完成城市改造，期盼透過政府的力量，帶動社區，也讓慈濟的關懷可以更全面，更起到作用。

基隆市消防局指出，慈濟深耕基隆，提供多面向的關懷與協助，透過辦理個案訪視關懷、長者居家安全改善專案、為獨居長者及弱勢家庭做環境清潔安全改善、協助無依住戶遷居等，且以里為單位，針對弱勢社區及家庭環境改善，施作安全扶手、無障礙坡道、照明燈具、地面止滑等設施，對政府照顧弱勢的能量提供許多幫助。

林右昌說，民間良善的力量，如果能夠結合政府的高度和資源，就能發揮的更好，四大面向的合作皆具建設性的含意，市府和慈濟會有共同的理念和目標，因而促成這一次的簽署儀式，加深雙方共識，提升合作機會帶動鄉親跟鄰里，能夠親幫親，鄰幫鄰。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，經由合作備忘錄的簽定可以得到政府的支持與重視，市府方面可以提供有需要幫助的特別弱勢族群或有需要的社區，以往慈濟志工進行關懷、陪伴的都是點狀式的個案，希望這次合作，能更加深入鄰里。

(中時 )