瓜農林錫宗說，受到乾旱影響，必須增加灌溉頻率，且澆灌也要看時機，西瓜才會長得圓潤又光亮。（張毓翎攝）

鹿草西瓜已開花結果，吸引蜜蜂到瓜田採花蜜。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉有「西瓜之鄉」之稱，但近年因人口老化、工人難請，種西瓜的農家愈來愈少。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉有「西瓜之鄉」之稱，每年地方舉辦西瓜節，除讓民眾品嘗沙沙甜甜的西瓜，也宣揚在地農特產業，再過1個月就是採收季，瓜農林錫宗表示，瓜苗去年11月底種下後，受到乾旱影響，必須增加灌溉頻率。「有一好，就沒兩好！」他說，依他近一甲子種瓜經驗，雖然乾旱造成西瓜「瘦了一圈」，不過預估甜度會加倍。

林錫宗表示，西瓜因缺水發育受阻，雖然還在生長階段，但對比之前，重量明顯小了一號，今年收成量必然會減少，不過品質及甜度肯定會非常好。

他也提到，去年因為沒雨水，西瓜授粉比較好，現在生長期遇到乾旱，好在有設置水井，澆灌頻率從3、4天1次，增加到1天1次，且澆灌也要看時機，溫度是對西瓜品質，也是一個很大的影響，若中午大熱天時灌水，西瓜容易因水溫太高而長斑點，因此要清晨或傍晚澆水，西瓜才會長得圓潤又光亮。

近70歲的林錫宗，退伍後開始種西瓜。他回憶，鹿草鄉毗鄰八掌溪，鄉內包括施家村等5個村莊，過去到處在種西瓜，尤其從八掌溪堤防旁遠眺出去，以前這裡是一大片的西瓜田，但種西瓜辛苦，且價格時常大起大落，年輕人不願接手，像村子過去超過10戶瓜農，現在僅剩2戶人家。

林錫宗與太太在八掌溪堤防種植1甲7分地西瓜，每年大西瓜產量達3600公斤、小西瓜4000公斤。大西瓜每顆重10公斤以上，小西瓜每顆至少也有5公斤，近年來農業缺工，工人難請，每到產季，除了假日有孩子幫忙，其他時候夫婦倆都靠自己採收。

林錫宗笑說，別看他年紀一把，之前有個年輕小伙子要跟他學種西瓜，光是舖稻草這個步驟，就讓這年輕人投降，後來就沒再來學，所以這幾年鹿草很多瓜農改種硬質玉米等，種下去不用費太多心的作物。

(中時 )