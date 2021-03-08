南大附小彩虹斑馬志工隊前往麻豆區瓜子行了解瓜子的歷史與製作方式。（彩虹斑馬志工隊提供／洪榮志台南傳真）

南大附小彩虹斑馬志工隊撿拾西瓜綿仔後，帶回學校製作西瓜綿。（彩虹斑馬志工隊提供／洪榮志台南傳真）

西瓜綿仔是南部製作地方特產西瓜綿的食材，瓜子瓜則是昔日曾文溪畔取得瓜子原料的來源，南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育，推出「西瓜綿仔與瓜子瓜」探究課程，讓師生們一窺「另類」西瓜，小朋友直呼「大開眼界」。

志工隊指導老師張景傑表示，農家捨不得將疏果後的西瓜綿仔丟棄，便醃漬成西瓜綿。經由學甲頂洲國小校長賴榮俊引薦，瓜農郭鳴修帶領師生前往八掌溪畔瓜田撿拾西瓜綿仔後，帶回學校製作西瓜綿。郭鳴修說，西瓜綿有自然發酵的酸與香，去油解膩，是南部獨具特色的料理。

隨後，師生們再轉往麻豆鬧區的瓜子行，由瓜子達人劉賢杰向學生介紹瓜子的歷史與製作方式。昔日曾文溪畔種植瓜子瓜，取子製成瓜子，因此麻豆也有「瓜子故鄉」美名；只可惜，如今的原料多從大陸進口，瓜子瓜在台灣已成絕響。學生余晨瑄恍然大悟地說，「原來瓜子就是西瓜的子，但來源不是大西瓜啊！」

一行人帶著一大袋西瓜綿仔回到學校，親師生按照頂洲國小分享的製作祕笈醃漬西瓜綿。學生余宥勳指出，西瓜皮要削得乾乾淨淨，切塊之後還要均勻抹上鹽，再放入桶內重壓7天，期待西瓜綿完成的那天，一定要請媽媽煮西瓜綿虱目魚湯讓全家品嘗。

張景傑為讓學生提早享受到西瓜綿的好滋味，還特地準備西瓜綿虱目魚丸湯；魚丸的鮮，搭配西瓜綿的酸，學生們都吃得樂開懷，也感受到先民愛物惜食的精神。

(中時 )