郭書瑤和蔡凡熙再度攜手合作，《再說一次我願意》中大談姊弟戀，今（14日）白色情人節發出手繪風前導海報，海報中郭書瑤使出「捧臉殺」，蔡凡熙則體貼彎腰湊上前，2人臉貼臉零距離緊緊相依，感受彼此愛的氣息，身旁彷彿洋溢著粉色泡泡，勾勒出這段陷入無限迴圈的「翻轉愛情」。

「驚喜製造機」蔡凡熙在片中經常用出奇不意的方式表愛意，特地找朋友精心攝製交往記錄影片，將6年甜蜜回憶全放在裡面，郭書瑤表示現實中也最愛體貼男，對方如果能在平常就不經意地製造小驚喜，就算不過情人節也無妨，「每天都當情人節過」。蔡凡熙則透露曾像主角一樣製作紀念影片，和女友過節更不忘手寫卡片，學生時期還送過玫瑰花，自嘲生活刻苦，「送不起99朵，只能買9朵。」

《再說一次我願意》前導海報曝光。（皮諾丘電影提供）

郭書瑤說，很讚賞細心又用心的男生，「遇過男生寫歌給我；也遇過不會煮飯的男生，煮紅豆湯圓給我吃，當下很感動」，她認為「願意盡力就是一件浪漫的事」，很愛用手機追劇的她，曾有另一半突然送她iPad，「他會注意到平常生活的小細節，可能發現我很需要」，讓她超感動。也表示不愛逢年過節才刻意送禮，「平常看到適合的就買了」，也會心血來潮就一起去吃大餐，生日也不一定會特別慶祝，連交往紀念日都常是男方先想起，她反而不太在意，「生活就可以很浪漫，節日只是提醒你可以這樣過」。

蔡凡熙也曾規劃日本冬季溫泉浪漫之旅，豪氣埋單所有住宿費，並和女友一起討論行程，搜集各種吃喝玩樂地點，希望對方整趟旅程都很開心，「不會讓她有空檔說：『那我們要去哪裡？』」還分享曾在淺草寺求御守，但他提醒別在情侶旅遊時抽感情籤，「怕女生敏感，看到不好的會破壞旅遊興致」，展露細心的一面。電影預計於今年七夕情人節上映。

(中時 )