李凈瑜到場感謝大家的支持。（趙雙傑攝）

人權團體建議派陳菊出席APEC，並籲建立對話機制。（台權會吳亭臻提供）

臺灣NGO工作者李明哲2017在大陸被「被認罪」，以「顛覆國家政權罪」判刑5年臺灣，至今滿4週年，臺灣人權促進會秘書長施逸翔表示，建議蔡總統與民進黨政府應在今年由紐西蘭主辦的APEC會議上，推派國家人權委員會主委陳菊代表臺灣出席領袖會議，並在會中呼籲，APEC建立人權對話機制。

臺灣人權促進會、國際特赦組織臺灣分會等人權團體及李明哲妻子李淨瑜，今在立法院群賢樓外召開記者會。

由於李明哲已在大陸服刑滿4年，但家屬至今尚未收到判決書，因此無法知道釋放日期；國際特赦組織臺灣分會秘書長邱伊翎指出，去年COVID-19疫情開始，家屬就無法前往監獄探視李明哲，通訊也斷了，國際特赦組織要求中國政府保障李明哲的通訊權與健康權。

華人民主書院倡議主任郭歷軒強調，藉由關押李明哲意圖嚇阻臺灣人支援中國的人權與民主，近來也變本加厲，只要距離臺灣最近的中國沒有自由，臺灣的安全與生活方式就沒有保障，關注中國人權是大家共同的責任。

施逸翔則建議，除了派陳菊出席今年APEC會議，並呼籲建立對話機制，處理李明哲案或中國在經貿活動時遭受人權侵害的案件。

(中時 )