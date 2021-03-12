景文科大餐飲系學生組成國際廚藝研究社舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生組成國際廚藝研究社舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生組成國際廚藝研究社舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

景文科大餐飲系學生組成國際廚藝研究社舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

由育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，景文科大餐飲系學生組成國際廚藝研究社，於3月9日前往新北市烏來區忠治部落原住民溫馨照顧服務勞動合作社銀髮關懷據點，舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動，除帶銀髮老人們作記憶翻牌、我說你猜及數字加減21等團康活動外，並宣導防疫知識與基本飲食概念知識外；最後端出學生精心製作的營養中餐，還前往部落為獨居老人送飯盒。

義煮在嚴密的落實防疫作為中展開，由餐飲管理系老師何育任指導學生製作，一群年輕學生穿著正式廚服，化身廚藝小當家，煎煮炒滷樣樣來，端出6菜1湯1水果美味佳餚，作品有「清炒高山高麗菜、香麻肉末燴豆腐、豆干炒肉絲、紫菜蛋花湯、私房風味拌雲耳、招牌滷雞腿及營養水果」，菜一道道的端上桌時，泰雅銀髮公公與婆婆都忍不住地豎起拇指。

前往部落為獨居老人送飯盒的廚藝總召陸冠中看到爺奶們用餐的滿意笑容，有感而發的表示：「運用所學回饋社會，從開始聯絡銀髮機構到設計菜單，都是同學們彼此討論，今年雖然遇到疫情，但是大家還是努力的籌畫，去年因為學長姐們帶我接觸這群銀髮長者，今年就讓我繼續傳承這份愛的感動，今天能夠有這個機會再次服務長者，真是蠻幸福的事喔！」。

看到耆老們眉開目笑的一起遊戲，團康帶領者陳炯誠說：「記憶力在45歲就會開始慢慢退化，這次的遊戲針對長者設計包含記憶翻牌趣、我說你猜與數字加減21，主要都是訓練長者腦部的思考跟運作，同學在一旁輔助長者進行遊戲，真高興能得到阿公阿嬤的喜歡。」

藉由教育部大學社會責任的推動、新北市政府惜食分享計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，景文科技大學自107年度起，業已在新北地區各關懷據點辦理數十次惜食義煮銀髮共餐活動。

(中時 )