寒舍艾麗酒店從防疫旅館恢復為一般觀光飯店，3月18日至3月31日官網線上搶先開賣，超值最低下殺18折起，推出「買戰斧牛排送住房」一泊二食4,999元，享體驗精緻客房乙晚及入住當日晚餐La Farfalla義式餐廳雙人份爐烤美國精選戰斧牛排及翌日早餐兩客，高雅舒適的客房搭配頂級美味奢華體驗。另一款超值商品「精緻客房雙人住宿券」2,999元(不含餐)，標榜讓旅人盡情享受陽光樂活的休憩時光，規劃專屬的精緻輕旅行。

座落信義區的城市秘境寒舍艾麗酒店，擁有絕佳的地理位置與便利的交通網絡，周圍緊鄰台北101大樓、百貨商圈、影城、書店及世貿展場等，酒店內更匯集超過六百件藝術作品，以獨有藝術美學涵養，融合藝術、文化與生活的品味層次。此次更祭出「精緻客房雙人住宿券」2,999元(不含餐，原價17,325元，約18折)，在繁忙的都會生活中，樂活旅行隨時隨地，簡潔寬敞的空間感，高舒適的客房搭配俯瞰的城市美景，打造一處姿態輕緩的休憩空間，以身心悠活的步調，輕鬆創造一段專屬的輕旅行。

(工商 )