5年前景文科技大學辦理迎新活動，大三的陳女及張男被起訴，供男生內褲、女性內衣玩遊戲，如有不從，以「放不開」「就差你這件」「過去便是這麼玩」諷刺，讓新生脫去身上隱私衣物，一審依強制罪判處拘役40天，二審逆轉改判無罪確定。
台灣高等法院指出，陳及張在遊戲中確實用了不恰當的手法，鼓吹新生們積極參與迎新活動，例如眾人提到之淫穢口號或誇稱之前更過火等等，但參加迎新活動的大一新生，畢竟與稚齡幼童有別，仍有自主選擇是否參加。
高院表示，也有許多新生並未參加或未拿出內衣褲，縱使有新生可能在活動幹部，或其他同小隊新生的鼓吹，甚至過份積極地敦促下，心裡感受到必須合群而不得不配合照玩的「群眾壓力」，使自己的意思決定空間受到限縮。
合議庭指出，陳及張等活動幹部終究未有何種言行表達加害或不利於他人之生命、身體、自由、名譽、財產等法益之意思，不能認定被告等活動幹部有不法脅迫之行為及強制罪之主觀犯意，改判無罪。
(中時 )
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