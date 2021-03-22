關島舉行一項以關島和台灣雙邊關係為主題的繪畫競賽，僑胞肯定這項活動有助宣傳台灣，昨天邀關島知名畫家指導小朋友畫畫，也將籌組「台灣國際友誼協會」，促進雙邊交流。

在關島發起籌組「台灣國際友誼協會」的楊媜亦今天接受中央社訪問時指出，關島知名畫家朴延叔（Yeon-Sook Park）昨天免費指導小朋友畫畫，響應駐關島台北經濟文化辦事處舉辦的繪畫競賽，關島大城塔穆寧市（Tamuning）市長辦公室協辦這項活動。

楊媜亦說，因防疫考量，活動只開放20名學童參加，很快就額滿。有小朋友在作品中以台北101、青天白日滿地紅國旗象徵台灣，以拉堤石、美人魚代表關島。

楊媜亦準備畫畫課素材時找到現任立委、當年是台南市議員的郭國文贈送的一件喜幛，把這個很有「台灣味」的喜幛帶到課堂，和其他象徵台灣的物品一起展示。

駐關島台北經濟文化辦事處、關島總督辦公室、關島觀光局等發起的「關島—台灣，永恆的關係」繪畫競賽預計3月底截止收件，自國小至大學的關島學生都可參賽，頒獎典禮將在4月10日舉行，慶祝美國的台灣關係法立法42週年。

楊媜亦說，這場繪畫競賽得到關島官方很大的協助，「台灣國際友誼協會」也希望透過民間的力量，幫忙宣傳，以提高台灣在關島的能見度。

曾擔任關島國際婦女會會長、同時是關島國際婦聯會會員的楊媜亦說，駐關島台北經濟文化辦事處重新成立不久，已有相當成績，僑界希望透過「台灣國際友誼協會」的努力，協助推動台灣與關島在觀光、文化、貿易、投資等各方面交流。

(中央社)