相對於西部水情吃緊，台東缺水情形較不嚴重，東河鄉泰源幽谷的晚崙西亞橙（俗稱香丁），今年就因為風調雨順 ，產量比往年增加約2成，果皮薄又多汁、甜度提升，口味更香濃，價格也穩定，豐收讓農民都有好心情。

泰源幽谷香丁果園裡，碩大金黃色的果實結實累累，讓民眾採的很開心，最特別的是，果樹上不只滿滿的果實，還有開的特別漂亮的白色花朵，採果的民眾說，很怕不小心會把花碰傷。

老農李崑鵠說，西部有乾旱，但是這裡沒缺水，加上天氣夠冷，冷熱交替下甜度提升，果皮薄又多汁、口味更香濃，果肉也較紅，產量增加約2成，價格平穩，特級果1台斤可到60元，均價約40元，豐收讓農民心情都很好。

李崑鵠表示，香丁的開花季長達14個月，因此採收時可以看到金色果實和白色花朵「二代同堂」的奇特景象，而且今年的花跟果實都很茂盛，預計明年也會豐收；不過因花、果所需肥料不同，而且會互相影響，施肥要恰到好處。

東河鄉農會往年3月的香丁產期都會舉辦香丁節，吸引大批民眾參與，今年因疫情10多年來首度停辦，為了促銷，也為了節省人力，李崑鵠將他的果園開放供採果，民眾可以開心採果，又可以賞花。

80多歲的李崑鵠曾獲神農獎及全國10大傑出農民，他種香丁超過1甲子，採用草生栽培法，果園不噴殺草劑，更適度施肥、安全用藥，果品頗受肯定。

東河鄉香丁種植面積約80公頃，年產量約百萬公斤，產季3到4月，也是全台柑橘類最晚熟的水果，多汁的果肉及濃郁的香氣，甜中帶點酸的風味，與柳橙及與其他柑桔截然不同，很受消費者的喜愛，東河鄉農會將次級品製成香丁蛋捲、香丁冰棒、香丁酵素，也讓人回味無窮。

(中時 )