戰機世界(Fighter Jets World)報導，土耳其正在尋求與巴基斯坦的合作，一起製造戰機和相應配合的飛彈。如果與巴基斯坦牽上線，那麼土耳其也很可能順勢獲得中國大陸的軍事科技援助，畢竟巴基斯坦的軍事技術幾乎都與中國大陸有相關。

TF-X的原稱是「土耳其實驗戰鬥機」，是一種具有匿蹤外型的雙引擎戰鬥機，土耳其將其設定為F-16戰機的接替者。目前土耳其至少有240架各式的F-16，是全球第3大F-16用戶，僅次於美國和以色列。

土耳其在2010年底發起了自製戰機TF-X的計畫，因為北約成員國的身分優勢，所以最初的尋求的研發夥件與技術轉移對象是美國與英國，比如在2015年，土耳其選擇了英國航太系統公司(BAE Systems)來協助TF-X的航電開發，到了2018年，土其耳選擇美國通用動力F110-GE-132渦輪扇引擎，做為TF-X的動力。

不過從2017年起，因為土耳其在防空飛彈的選擇上，執意購買俄羅斯的S-400系統，引起美國與北約各國的疑慮，擔心一但將S-400與F-35整合，將破解F-35的資料鏈，造成北約防衛的破口，但是土耳其的決心甚堅，使得美國決定片面中止土耳其在F-35計畫上的所有角色，連帶的，包括BAE、通用動力也取消在TF-X的合作工作。

土耳其只能尋求北約國家以外的技術支援，彭博社報導「據雙方熟悉的談判人士稱，土耳其國防官員與巴基斯坦高層，在一月份的討論會議上，談及與巴基斯坦進行軍事科技的合作。」

報告補充說：「土耳其將巴基斯坦視為史佩爾防空系統(Siper, HİSAR-U )和TF-X戰鬥機的潛在合作夥伴。」 史佩爾是一種土耳其研發中的中高層防空飛彈系統，可打擊飛機，也能攔截彈道飛彈。

在尋找巴基斯坦之前，去年土耳其曾邀請馬來西亞，加入TF-X的開發計畫，因為馬來西亞具有為飛機外殼生產複合材料的工業能力，而且馬來西亞也需要新一代的戰機。

防衛新聞(Defense News)援引土耳其航空工業公司（TAI）首席執行長坦米爾‧庫提爾(Temel Kotil)的說法，土耳其認為印尼、巴基斯坦、孟加拉和哈薩克，是未來戰鬥機的潛在合作夥伴，或是潛在買主。庫提爾還說：「要是合作計畫成型，那麼TF-X將是穆斯林國家合作的第1種大型戰鬥機。」

土耳其尋求與巴基斯坦合作，有一個明顯目的，是「使土耳其更接近中國大陸的軍事技術支援」。眾人皆知，中國大陸一直是巴基斯坦的主要戰略恩人，舉凡巴基斯坦自製的戰鬥機、飛彈、軍艦、戰車和潛艇，其實都是中國大陸的技術支援。

此外，目前巴基斯坦也有自己的5代戰機開發案，稱為AZM，目前還在初始外型設計階段，而土耳其的TF-X也遇到困難，因此土、巴兩國的5代戰機如果能合併成國際合作案，這對雙方來都更為有利，首先研發經費就能共同分攤，未來戰機量產的成本也能因產量較大而更為划算。

同時，中國大陸也有2個匿蹤戰鬥機專案，正在服役的殲-20，以及仍在研發的殲31(FC-31)，後者是瀋陽飛機公司自力推動，一直很期望能得到他國支持。

(中時新聞網)