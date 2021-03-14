台東漁船進水下沉 2人抱冰箱逃命獲救 12:412021/03/14 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1艘漁船進水翻覆，人員獲救無大礙。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漁船翻覆（海巡提供） 訂閱影音： 中時新聞網 台東富岡港外，1艘「裕龍號」漁船因船艙進水翻覆，船上兩人來不及反應，就只能抱釣魚的冰箱在海上載浮載沈，還好附近作業船隻「祥永6號」將兩人救起，無大礙。 海巡人員表示，今天上午11點14分獲報，「裕龍號」漁船在富岡港紅燈塔外海200公尺處沉沒，立即協調港內的漁船「祥永6號」救援，29分救到人，33分進港，傅姓船長及林姓船員上岸後均無大礙。 人夫婚後秒偷吃 正宮小三鬥法2年逼他走絕路 台東道班工職安事故 董小羚痛批台鐵推責任 (中時 ) #漁船 #台東 #富岡港 #裕龍號 #兩人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵推鳳梨雞腿便當 台東限定 04:102021/03/14 地方新聞 台鐵推鳳梨雞腿特色便當 台東限定 18:302021/03/13 寶島 台南佳里民宅竄火噬2命 牆塌壓傷消防員 04:102021/03/13 社會新聞 崁頂農會改選鬥法 流會當武器 04:102021/03/13 地方新聞 促進國際觀光 台東機場改善工程3月底動工 16:212021/03/12 寶島 10：4象擒獅 4小時45分破9局最長紀錄！中職開幕戰 小英觀賽7800人滿場 04:102021/03/14 焦點要聞 台東長濱農會改選 洪正憲出線 04:102021/03/12 地方新聞 台東12家飯店餐飲業者挺農民 推鳳梨料理 16:492021/03/12 寶島 Kis-My-Ft2新單曲再奪冠 超標準中文問候台粉 17:222021/03/12 娛樂 為大坡池除害 台東號召釣魚高手 04:102021/03/13 焦點要聞 會計專業取女裝製作雙證照 Cosplay達人縫出一片天 13:522021/03/12 寶島 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 總統府特勤編行蹤機密爽偷吃 小三生子正宮流產 他遭開除落魄轉行 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 金絲貓夜店擠爆上千人狂嗨 警方臨檢傻眼：全來看偶像表演 - 社會 台中女遭撞飛斷頸亡 閨蜜怒控18歲無照賓士男神隱還爽玩IG - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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