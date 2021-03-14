漁船翻覆（海巡提供）

台東富岡港外，1艘「裕龍號」漁船因船艙進水翻覆，船上兩人來不及反應，就只能抱釣魚的冰箱在海上載浮載沈，還好附近作業船隻「祥永6號」將兩人救起，無大礙。

海巡人員表示，今天上午11點14分獲報，「裕龍號」漁船在富岡港紅燈塔外海200公尺處沉沒，立即協調港內的漁船「祥永6號」救援，29分救到人，33分進港，傅姓船長及林姓船員上岸後均無大礙。

(中時 )