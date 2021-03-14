台東縣政府去年9月在豐田國中成立原住民流行音樂專班，12位國一學生開心玩音樂，但是家長會副會長胡明生擔心未來上了高中如何銜接，3年後孩子要往哪裡去的問題，令家長憂喜參半。教育處長林政宏表示，目前有3個方案，但最佳方案經費龐大，縣府無力負擔，需尋求中央支持。

胡明生的女兒胡懷恩也就讀音樂專班，他說，看到孩子在流行音樂專班裡學習的成果，真的是可圈可點，但他也思考到，把小朋友培養得這麼棒，又有這麼好的設備及師資，讓小朋友使用3年，但是下個階段的高中，他們要去哪裡讀書？孩子何去何從，家長可說是一則以喜、一則以憂，希望縣府協助解決。

教育處長林政宏指出，其實縣府成立豐田國中原住民流行音樂專班時，就有考量到3年後孩子要往哪裡去的困境，目前有3個方案，其一是與可以跟北藝大合作，因為北藝大有高中直升大學的7年制；其二為請縣屬的高中、職開設特別的原住民實驗專班銜接，但此2個方案都要考慮合作方的配合度，考量的因素也更多。

林政宏說，目前遇到不少許多國中的體育、藝術團隊，進入高中職後，孩子們的學習就被限縮，因此，第三個選項，縣府也在慎重考慮成立1所多元學習的綜合高中職，或是輔導1所國中轉為縣立完全中學的可能性，高中畢業後再和台東大學銜接，這是最一勞永逸的解決方案，但所需要的經費太龐大，台東無力負擔，要尋求中央協助。

胡明生表示，雖有北藝大7年教育計畫銜接，但是如果可以的話，應該把孩子留在台東，讓孩子在地學習、在地工作，再由他們去培育下一代，讓整個學習環境成為正向循環，一方面可減緩人口外流的問題，也不需要向外徵才，「要不然我們培養他幹嘛？」。

(中時 )