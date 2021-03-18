為擴大海事專業人才培育，提升航運業軟實力，長榮海運（2603）與國立高雄科技大學秉持產業與學術互助互惠的精神，開辦「學士後多元專長培力課程輪機專班」，並於今（18）日舉行簽約儀式，由長榮海運董事長張衍義與國立高雄科技大學副校長俞克維代表簽署合作備忘錄。

長榮海運表示，學士後人才專班開辦的目的，主要是為了配合公司永續發展的需求，透過更多不同的管道來擴大培育國籍優秀海事人才，藉由產學密切合作，讓更多非本科系畢業但有志投身海勤工作的青年，有機會接受專業訓練，並能在課程結束後隨即就業，充分學以致用。

長榮海運曾於2016年與國立高雄海洋科技大學（國立高雄科技大學之前身）辦理學士後航運技術人才專班，眾多學員已加入長榮船隊服務，成效良好。

本次學士後輪機技術人才專班的招生對象為非輪機科系畢業的學員，只要具備學士資格、役畢或無兵役問題、並對海勤工作有興趣者皆可報考，通過遴選後即可就讀。該專班修業學程為三學期（一年半），於高科大旗津校區上課，學員透過密集而完整的專業知識與技能培訓，並於該校船舶機械實習工廠進行實務操作，將理論與實務相互印證，進而成為優秀的輪機人才。

長榮海運將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供修業合格學員至長榮船上實習一年，實習期間表現優秀並取得管輪適任證書者，即可正式成為長榮的海勤人員，月薪約新台幣15萬元左右，之後晉升為輪機長月薪可達28~30萬。

除了優渥的薪酬外，長榮的貨櫃船隊提供舒適的住艙環境，並有健身房、三溫暖、圖書室及影音娛樂等設施，讓海勤人員在工作閒暇之餘得以調劑身心、紓解壓力。另外，船上也提供無線網路，方便船員與親友聯繫感情。

相關報名簡章於4月1日公告在國立高雄科技大學網站（https://ada.nkust.edu.tw/），自4月21起開放報名，並於今年9月正式開學。 長榮海勤人員的職涯發展相當多元且完整，海上工作不但能拓展國際視野，透過業界首創的「海陸輪調」制度，使船員得以兼顧家庭。另外，長榮海運的服務網路遍及全球，在重要的據點也有輪機人員的外派職缺，在完善的人才培訓計劃與升遷制度下，養成國際經營視野與格局，進而成為具世界觀的海事管理人才。

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