長榮海運接獲租船EVER GIVEN的船東通知，該艘貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時（台北時間同日14時）左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

長榮海運24日表示，已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

EVER GIVEN為20,000TEU級貨櫃輪，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，該輪目前配置於遠東-歐洲航線。

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(工商 )

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